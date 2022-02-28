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Nilüfer E Bebeğim Ee E Bebeğim Ee Kırmızı pabuçları Duruyor başucunda Başı düşmüş yastığa Uyuyor mışıl mışıl E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** Minik minik kolları Düşmüş iki yanına Dalmış pembe düşlere Dünyalardan habersiz E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** Günlerin getirdiği Mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin Bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** Minicik yastığını Paylaşmış bebeğiyle Alacaklarmış gibi Sarılmış elleriyle E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** Günlerin getirdiği Mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin Bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e *** E bebeğim, e e e E bebeğim, e e e Tüm Şarkıları