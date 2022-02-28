E Bebeğim Ee Şarkı Sözleri
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Kırmızı pabuçları
Duruyor başucunda
Başı düşmüş yastığa
Uyuyor mışıl mışıl
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
Minik minik kolları
Düşmüş iki yanına
Dalmış pembe düşlere
Dünyalardan habersiz
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
Günlerin getirdiği
Mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin
Bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
Minicik yastığını
Paylaşmış bebeğiyle
Alacaklarmış gibi
Sarılmış elleriyle
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
Günlerin getirdiği
Mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin
Bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e
***
E bebeğim, e e e
E bebeğim, e e e