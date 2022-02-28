İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerin soğuk Boğazında düğüm, düğüm kelimeler *** İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerin soğuk Boğazında düğüm, düğüm kelimeler *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı Gözyaşların, içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir Onu birde bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber *** Yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir Onu birde bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı Gözyaşların, içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki bu acıyı *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz