Erkekler Ağlamaz Ft. Şebnem Ferah Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Erkekler Ağlamaz Ft. Şebnem Ferah
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İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş
Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş
Sesinde bir burukluk ellerin soğuk
Boğazında düğüm, düğüm kelimeler
***
İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş
Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş
Sesinde bir burukluk ellerin soğuk
Boğazında düğüm, düğüm kelimeler
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
Gözyaşların, içimi eritiyor
Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Yaşadığım o günleri unutmak zor
Geceler boyu beklemek nedir
Onu birde bana sor
Çok özlemek ve sevmediğini bilmek
Sonu gelmez acılarımla beraber
***
Yaşadığım o günleri unutmak zor
Geceler boyu beklemek nedir
Onu birde bana sor
Çok özlemek ve sevmediğini bilmek
Sonu gelmez acılarımla beraber
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
Gözyaşların, içimi eritiyor
Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki bu acıyı
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz