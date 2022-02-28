İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerin soğuk Boğazında düğüm, düğüm kelimeler *** İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerin soğuk Boğazında düğüm, düğüm kelimeler *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Gözyaşların, içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir Onu birde bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber *** Yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir Onu birde bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Gözyaşların, içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki bu acıyı *** Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu Erkekler ağlamaz, insanız unutma Sustururum zamanla içimdeki acıyı *** Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz Erkekler ağlamaz

Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım *** Kucağını aç bana Kollarına al beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım