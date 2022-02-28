Yonca Lodi Şarkı Sözleri
Nilüfer Yonca Lodi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Yonca Lodi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yonca Lodi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık sen delisin
***
Yapma yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
***
Yapma, yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
***
Yapma, yapma
***
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın
Ayları geçti ayrılık, sen delisin
***
Yapma yapma
***
Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi?
Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana sensiz günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah!
***
Yine bana hüsran, bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
-
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
**
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
-
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım uzaklarda
Bir yanım hasretinle
Yanar delice
***
Bir yanım sormak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
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Havasına, suyuna, taşına, toprağına
Bin can feda bir tek dostuma
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
***
Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda
Aşıklar destan yazar dağlarda
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
***
Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan, koş Mevlâna'ya
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
***
Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı
Zengin, fakir hepsi de sevdalı
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
***
Bir başkadır benim memleketim
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