Esmer Günler Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak