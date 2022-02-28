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7/24 Dinle Geceler

Geceler Şarkı Sözleri

Nilüfer Geceler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Geceler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geceler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Geceler

  • Geceler

  • Ayrılanlar İçin

  • Boş Sokak

  • Her Yerde Kar Var

  • İspanyol Meyhanesi

  • Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

  • Sensiz Yıllarda

  • Tek Başına

  • Yaşamak Ne Güzel Şey

  • Yazık Sana

  • Bazen Hayaller Kurarım

  • Boşvermişim Dünyaya

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