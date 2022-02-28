Her Sevda Bir Veda Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Her Sevda Bir Veda
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Sensiz bu aşka elveda
Ağlasam da, yansam da
Dayanırım inan yokluğuna
Hatalara elveda
***
Hasret vurunca bin parça
Yalnızlığım boşlukta
Alev alev yansın dudaklarım
Öp beni son defa
***
Her sevda bir veda, bin ceza
O son bakıştaki dumanlı gözler
Mahkum olan o son bir kaç damla
Hesap sorar sana, sana
***
Her sevda bir veda, bin ceza
O son bakıştaki dumanlı gözler
Mahkum olan o son bir kaç damla
Hesap sorar sana, sana
***
Yalvarırım sana ben ağlarken sen n'olur bakma
Dayanamam inan
Ellerinde bu siyah güller
Hasret acı verse yine de elveda, veda
***
Her sevda bir veda, bin ceza
***
Sensiz bu aşka elveda
Ağlasam da, yansam da
Dayanırım inan yokluğuna
Hatalara elveda
***
Hasret vurunca bin parça
Yalnızlığım boşlukta
Alev alev yansın dudaklarım
Öp beni son defa
***
Her sevda bir veda, bin ceza
O son bakıştaki dumanlı gözler
Mahkum olan o son bir kaç damla
Hesap sorar sana, sana
***
Her sevda bir veda, bin ceza
O son bakıştaki dumanlı gözler
Mahkum olan o son bir kaç damla
Hesap sorar sana, sana
***
Yalvarırım sana ben ağlarken sen n'olur bakma
Dayanamam inan
Ellerimde bu siyah güller
Hasret acı verse yine de elveda, veda
***
Her sevda bir veda, bin ceza