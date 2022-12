Sensiz bu aşka elveda Ağlasam da, yansam da Dayanırım inan yokluğuna Hatalara elveda *** Hasret vurunca bin parça Yalnızlığım boşlukta Alev alev yansın dudaklarım Öp beni son defa *** Her sevda bir veda, bin ceza O son bakıştaki dumanlı gözler Mahkum olan o son bir kaç damla Hesap sorar sana, sana *** Her sevda bir veda, bin ceza O son bakıştaki dumanlı gözler Mahkum olan o son bir kaç damla Hesap sorar sana, sana *** Yalvarırım sana ben ağlarken sen n'olur bakma Dayanamam inan Ellerinde bu siyah güller Hasret acı verse yine de elveda, veda *** Her sevda bir veda, bin ceza *** Sensiz bu aşka elveda Ağlasam da, yansam da Dayanırım inan yokluğuna Hatalara elveda *** Hasret vurunca bin parça Yalnızlığım boşlukta Alev alev yansın dudaklarım Öp beni son defa *** Her sevda bir veda, bin ceza O son bakıştaki dumanlı gözler Mahkum olan o son bir kaç damla Hesap sorar sana, sana *** Her sevda bir veda, bin ceza O son bakıştaki dumanlı gözler Mahkum olan o son bir kaç damla Hesap sorar sana, sana *** Yalvarırım sana ben ağlarken sen n'olur bakma Dayanamam inan Ellerimde bu siyah güller Hasret acı verse yine de elveda, veda *** Her sevda bir veda, bin ceza