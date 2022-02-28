Her Şeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil *** Canım canımın yaprakları Gözlerin yok çok canımı yakıyor Özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Anlasana Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gönlüme eş Beni biraz anlasana *** Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gönlüme eş Beni biraz anlasana *** Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana *** Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana Ooof, sarıl bana Beni biraz anlasana