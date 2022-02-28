Herkes senden bahsediyor, herkes seni konuşuyor
Her nereye gitsem karşımdasın, sanki bütün yollar sana çıkıyor
***
Gece gündüz aklımdasın, kanımdasın, canımdasın
Gece gündüz aklımdasın, sağımdasın, solumdasın
Senden asla vazgeçemem, inan ki sen harikasın
***
Hey, hey bakar mısın, yüreğime akar misin
Ben sana vurgun, ben sana tutkun
Ateşinle yakar mısın
***
Hey, hey, hey, hey bakar mısın, yüreğime akar misin
Ben sana vurgun, ben sana tutkun
Ateşinle yakar mısın
Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu?
Nasıl senden vazgeçerim?
Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi
Sen dönmeden ölmeyeceğim
***
Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu?
Nasıl senden vazgeçerim?
Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi
Sen dönmeden ölmeyeceğim
***
Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım
Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım
Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
(Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
***
Neredesin sen, neredesin sen?
Gözüm yollarda seni beklerken
Hiç mi sevmiyorsun?
***
Seven bu kalbin dualarında
Çığlıklarında acılarım var
Hiç mi duymuyorsun?
***
Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu?
Nasıl senden vazgeçerim?
Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi
Sen dönmeden ölmeyeceğim
***
Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu?
Nasıl senden vazgeçerim?
Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi
Sen dönmeden ölmeyeceğim
***
Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım
Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım
Muradıma ermeden alma yanına (Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
(Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım)
***
Neredesin sen, neredesin sen?
Gözüm yollarda seni beklerken
Hiç mi sevmiyorsun?
***
Seven bu kalbin dualarında
Çığlıklarında acılarım var
Hiç mi duymuyorsun?
***
Olur mu, olur mu, sensiz olunur mu?
Nasıl senden vazgeçerim?
Gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi
Sen dönmeden ölmeyeceğim