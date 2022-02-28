Andıkça geçen günleri gözlerim dolar Sanki seni yanımda bulurum *** Tozlu, topraklı yollarda gezen O eski sevgilin olurum *** Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? *** Hey, hey gidi günler Hey gidi günler Beni benden çalan O güzel günler *** Coştukça coşar, aşk dolu şarkı okurduk Bir çiçekle de mutlu olurduk *** Varsın güneş doğsun varsın doğmasın Yine hayattan bir tat bulurduk *** Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? *** Hey, hey gidi günler Hey gidi günler Beni benden çalan O güzel günler *** Şimdi sen nerelerdesin, ben neredeyim? Sanki bambaşka bir âlemdeyim Seni andıkça, içim yandıkça Sanki yine o günlerdeyim *** Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti O güzel günler hangi köşelerde gizlendi? *** Hey, hey gidi günler Hey gidi günler Beni benden çalan O güzel günler *** Hey gidi günler Hey gidi günler Beni benden çalan O güzel günler O güzel günler