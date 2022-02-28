Hey Gidi Günler Ft. Ogün Şanlısoy Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Hey Gidi Günler Ft. Ogün Şanlısoy
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Andıkça geçen günleri gözlerim dolar
Sanki seni yanımda bulurum
***
Tozlu, topraklı yollarda gezen
O eski sevgilin olurum
***
Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti
O güzel günler hangi köşelerde gizlendi?
***
Hey, hey gidi günler
Hey gidi günler
Beni benden çalan
O güzel günler
***
Coştukça coşar, aşk dolu şarkı okurduk
Bir çiçekle de mutlu olurduk
***
Varsın güneş doğsun varsın doğmasın
Yine hayattan bir tat bulurduk
***
Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti
O güzel günler hangi köşelerde gizlendi?
***
Hey, hey gidi günler
Hey gidi günler
Beni benden çalan
O güzel günler
***
Şimdi sen nerelerdesin, ben neredeyim?
Sanki bambaşka bir âlemdeyim
Seni andıkça, içim yandıkça
Sanki yine o günlerdeyim
***
Bizler mi bilmem ki yoksa zaman mı değişti
O güzel günler hangi köşelerde gizlendi?
***
Hey, hey gidi günler
Hey gidi günler
Beni benden çalan
O güzel günler
***
Hey gidi günler
Hey gidi günler
Beni benden çalan
O güzel günler
O güzel günler