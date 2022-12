Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Eşi yok dünyada Bu zamanda bak bu sevda *** Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Aşk ner'de ben or'da Sen ister gül ister oyna *** Sen bunu unutma Sakın aşkımla oynama Sakın şeytana uyma Canım kurban bak yoluna *** Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Eşi yok dünyada Bu zamanda bak bu sevda *** Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Aşk ner'de ben or'da Sen ister gül ister oyna *** Sen bunu unutma Sakın aşkımla oynama Sakın şeytana uyma Canım kurban bak yoluna *** Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Eşi yok dünyada Bu zamanda bak bu sevda *** Kalbim bir pusula Sana döndü her fırsatta Aşk ner'de ben or'da Sen ister gül ister oyna