Karar Verdim Şarkı Sözleri
Nilüfer Karar Verdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Karar Verdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karar Verdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karar verdim unutmaya
Karar verdim ayrılmaya
Çekip gitsem buradan
Gitsem çok uzaklara çocuk gibi mutlu olsam
***
Karar verdim unutmaya, seni
Karar verdim ayrılmaya
Daha önce hiç kimse
Hayatımda hiç kimse
Senin kadar incitmedi böyle
***
Bir dargın bir barışık
Aklım hep karmakarışık
Yeter yeter üzme beni
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Karar verdim unutmaya seni
Karar verdim ayrılmaya
Daha önce hiç kimse
Hayatımda hiç kimse
Senin kadar incitmedi böyle
***
Bir dargın bir barışık
Aklım hep karmakarışık
Yeter yeter üzme beni
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Acılarımı birer birer yakıp gideceğim
Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim
Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp
Sen ağlarken ben güleceğim
***
Karar verdim unutmaya...
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Ansızın uyandım dün gece
Şaşırdım rüya sandım önce
Ürperdim seni görmeyince
Anladım, anladım yoksun
***
Şimdi içimde bir sızı
Ah sen kalbimin hırsızı
***
Bir anda öldüm
Kan ter içinde sevda ördüm
Karardı dünyam yandım söndüm
Özledim seni ve ağladım
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Bilmem ki unutur musun beni
Bilmem döner misin bana
Kim bilir neler verir hayat
Kim bilir neler alır geri
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