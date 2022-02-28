-
Delilik biliyorum, senle olmak delilik
Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız
***
Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla
Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden
Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden
***
Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli
İş işten geçti artık dönemem geri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
-
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
Hep seni istedi özledi gözlerim aman
Günleri aylara yıllara bağladı zaman
Üz beni yor beni sür sürgüne tamam
Aman, aman, aman
***
İçimde çiçeklerim
Baharları bekledim
Doğmadı güneşlerim
***
Özüm özünde
Dünya gözüyle
Olmadı işte aman, aman
***
Kadeh kadehte
Kaderde hasret
Hayat değişti
Aman, aman heyhat
-
Dostluğun bana yetmiyor
Konuşurken düşlüyorum ellerini
Özlüyorum dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Sevmek dokunmak demiştin
Biliyorum sürmese de
Eskiye benzemese de
Hala benim tek ezberim
Dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Alıştığım ellerindi
Özlediğim sevgilimdi
Oyalama dostluğunla
Katlanamam buna
Dokun bana ne olur dokun bana
***
Dostluğun bana yetmiyor
Konuşurken düşlüyorum ellerini
Özlüyorum dokun dokun bana
Ne olur dokun bana
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Dinlemek beni kesmiyor
Hasreti hafifletmiyor
Dokun bana gizli olsun
Dokun ne olursun dokun
***
Alıştığım ellerindi
Özlediğim sevgilimdi
Oyalama dostluğunla
Katlanamam buna
Dokun bana ne olur dokun bana
-
Alışkanlıklarım benden daha yorgun
Anılar şimdi uzakta bir yıldız
Alışkanlıklarım benden daha yorgun
Anılar şimdi uzakta bir yıldız
***
İçimde çırpınan birileri
Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım
İçimde çırpınan birileri
Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım
***
Mahzunluğun bulaşır biraz bana
Dokunsalar ağlarım
Mahzunluğun bulaşır biraz bana
Dokunsalar ağlarım
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Sonradan kor insana bütün gerçekler
İstenmeden sarf edilen acı sözler
Sonradan kor insana bütün gerçekler
İstenmeden sarf edilen acı sözler
***
Hasret arar bulur beni neredeysem
Unutulur sınırları küskünlüğün
Hasret arar bulur beni neredeysem
Unutulur sınırları küskünlüğün
***
Sessizliğin duyulur bomboş odamda
Dokunsalar ağlarım
Sessizliğin duyulur bomboş odamda
Dokunsalar ağlarım
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur
Bunca sevgi bunca emek
İnan bize yazık olur
***
Canım ister seni özler
Bensiz gitme ne olur...
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
***
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
***
Yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
-
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz ateş
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
Beni deli deli sev
Beni yine yeni yeni
Yine yeni yeniden sev
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