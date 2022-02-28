Delilik biliyorum, senle olmak delilik Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız *** Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden *** Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli İş işten geçti artık dönemem geri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri