Kavak Yelleri Ft. Feridun Düzağaç Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Kavak Yelleri Ft. Feridun Düzağaç
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Delilik biliyorum, senle olmak delilik
Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız
***
Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla
Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden
Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden
***
Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli
İş işten geçti artık dönemem geri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak
Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak
***
Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri
***
İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri
Sende daha yeni yeni kavak yelleri