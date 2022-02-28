Böyle güzel olmasan Öyle tatlı bakmasan Kim arar seni, kim arar? *** Bende bu aşk olmasa Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** İyi günün olmasa Gerçek dostun kalmasa Kim arar seni kim arar? *** Bende bu aşk olmasa Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar *** Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar