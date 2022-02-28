12 Düet Şarkı Sözleri
Nilüfer 12 Düet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer 12 Düet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 12 Düet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Böyle güzel olmasan
Öyle tatlı bakmasan
Kim arar seni, kim arar?
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Bende bu aşk olmasa
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
***
İyi günün olmasa
Gerçek dostun kalmasa
Kim arar seni kim arar?
***
Bende bu aşk olmasa
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
***
Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
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Kim arar söyle, kim arar?
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar
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