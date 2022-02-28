Bir Selam Yeter Şarkı Sözleri
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Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
***
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
***
Mavi mavi masmavi (masmavi)
Gözleri boncuk mavi (mavi)
Bir gördüm aşık oldum
Şu gelen kimin yâri
***
Mavi mavi masmavi (masmavi)
Gözleri boncuk mavi (mavi)
Bir gördüm aşık oldum
Şu gelen kimin yâri
***
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
***
Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
***
Mavi mavi masmavi (masmavi)
Gözleri boncuk mavi (mavi)
Bir gördüm aşık oldum
Şu gelen kimin yâri
***
Mavi mavi masmavi (masmavi)
Gözleri boncuk mavi (mavi)
Bir gördüm aşık oldum
Şu gelen kimin yâri
-
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Sensiz, uzun günlerin
Uykusuz geceleri
***
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim, sevgilim
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Sensiz, uzun günlerin
Uykusuz geceleri
***
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim, sevgilim
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim, sevgilim
-
Bir mevsim arıyorum
Güneşin kucağında
Meltemleri dinmesin
Gülleri dökülmesin
***
Bir mevsim arıyorum
Bulsam şu genç yaşımda
Günleri eksilmesin
Aşkları hiç bitmesin
***
Sevgilim, seninle
Bir ömür hep yan yana
Her mevsim, her yerde
Olalım dört mevsim boyunca
***
Sevgilim, seninle
Yağmurda, rüzgârlarda
Yıllarca mevsimsiz
Yaşanır beraber olunca
***
Bir mevsim arıyorum
Yeşilden daha yeşil
Sararmasın, solmasın
Varsın ismi olmasın
***
Bir mevsim arıyorum
Bulsam şu genç yaşımda
Günleri eksilmesin
Aşkları hiç bitmesin
***
Sevgilim, seninle
Bir ömür hep yan yana
Her mevsim, her yerde
Olalım dört mevsim boyunca
***
Sevgilim, seninle
Yağmurda, rüzgârlarda
Yıllarca mevsimsiz
Yaşanır beraber olunca
***
Sevgilim, seninle
Bir ömür hep yan yana
Her mevsim, her yerde
Olalım dört mevsim boyunca
***
Sevgilim, seninle
Yağmurda, rüzgârlarda
-
Özleyecek bekleyeceğim
sensiz günlerde seni ben
sabredecek çok seveceğim
seni hasretle yeniden
***
kim bilir kaç gece sensiz ağlayıp
hayalini kuracağım
kim bilir kaç sabah sensiz uyanıp
takvimleri sayacağım
***
gözün arkanda kalmasın
güle güle gönderiyorum seve seve gönderiyorum
bir selam yeter bir haber yeter
senden çok şey istemiyorum
***
özlediğim o gün gelecek
yine beni seveceksin yine bana döneceksin
sensiz geçen güne meydan okuyup
yaşanmamış sayacağım
geri döndüğün gün
seni yeniden sevmeye başlayacağım
-
Bir gün darılıp bir gün barışma
Aklımı başımdan alma
Yaktığın ateş bırak da yansın
Beni kül edip de bırakma
Yaktığın ateş bırak da yansın
Beni kül edip de bırakma
***
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
***
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
***
Zamansız esme, ayırma rüzgar
Daha yaşanacak günlerimiz var
Dünyamı zindan eden sevgili
Bilmem ki, bana ne kastın var
Dünyamı zindan eden sevgili
Bilmem ki, bana ne kastın var
***
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
***
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
-
-
Kalan da bir, giden de bir
Sevmeyene söz anlatmak kolay değil
Kalan da bir, giden de bir
Seni sana anlatmak kolay değil
***
Aşkımızın sihri bozuldu
Sanki böyle iyi mi oldu?
Eskisi gibi değilsin artık
Sana bir hâller oldu
***
Kalan da bir, giden de bir
Sevmeyene söz anlatmak kolay değil
Seven de bir, giden de bir
Seni sana anlatmak kolay değil
***
Aşkımızın sihri bozuldu
Sanki böyle iyi mi oldu?
Eskisi gibi değilsin artık
Sana bir haller oldu
***
Çağlayan sular gibi coşan
Kucak açmış yalnız bana koşan
Gözünde aşk okunan
Dilinde adım olan
O sevgili nerede?
***
Çağlayan sular gibi coşan
Kucak açmış yalnız bana koşan
Gözünde aşk okunan
Dilinde adım olan
O sevgili nerede?
***
Neden diye, nasıl diye
Sorma bana bundan sonra bir tek kelime
Nerede diye, kimde diye
Sorma sakın hiç kimseye bir tek kelime
***
Senden uzak bir dünyam oldu
Sen istedin de böyle oldu
Bundan sonra ne dersen de
Gerçekler yalan oldu
***
Çağlayan sular gibi coşan
Kucak açmış yalnız bana koşan
Gözünde aşk okunan
Dilinde adım olan
O sevgili nerede?
***
Çağlayan sular gibi coşan
Kucak açmış yalnız bana koşan
Gözünde aşk okunan
Dilinde adım olan
O sevgili nerede?
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