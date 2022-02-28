Dönemezsin Sen Şarkı Sözleri
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Dönemezsin sen
Gidemezsin sen
Beni böyle bırakıp da
Gidemezsin sen
***
Uydun eller sözüne
Beni öksüz bıraktın
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
Kimler aldattı seni?
Hangisine inandın?
O sözlere aldanıp
Gitmezsin sandım
***
Kim bilir sen ner'desin, hangi yaban yerdesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Neredesin sen?
Of, kiminlesin sen?
***
Kim bilir sen ner'desin, hangi yaban yerdesin
Seni nasıl, seni nasıl özledim
***
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla
Yapamazsın başkasıyla
***
Neredesin sen?
Of, kiminlesin sen?