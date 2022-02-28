Dönemezsin sen Gidemezsin sen Beni böyle bırakıp da Gidemezsin sen *** Uydun eller sözüne Beni öksüz bıraktın Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? Kimler aldattı seni? Hangisine inandın? O sözlere aldanıp Gitmezsin sandım *** Kim bilir sen ner'desin, hangi yaban yerdesin Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Neredesin sen? Of, kiminlesin sen? *** Kim bilir sen ner'desin, hangi yaban yerdesin Seni nasıl, seni nasıl özledim *** Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla Yapamazsın başkasıyla *** Neredesin sen? Of, kiminlesin sen?