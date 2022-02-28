Yediden Yetmişe Şarkı Sözleri
Nilüfer Yediden Yetmişe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Yediden Yetmişe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yediden Yetmişe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Oh ya oh ya oh ya
Seni yalnız bıraktı
Oh ya oh ya oh ya
O başkasına kaçtı
***
Yalvardın yakardın
Sözüne kulak asmadı
Ağladın sızladın
Göz yaşına bakmadı
***
Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara?
Sonunda kaldın ya yalnız başına
Oh ya oh ya oh ya
***
Oh ya oh ya oh ya
Nasılmış beni aldatmak
Oh ya oh ya oh ya
Nasılmış bırakıp kaçmak
***
Sana hiç acımam
Daha beter ol beter
Oh ya oh ya oh ya
Eden bulurmuş derler
***
Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara?
Sonunda kaldın ya yalnız başına
Oh ya oh ya oh ya
***
Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara?
Sonunda kaldın ya yalnız başına
Oh ya oh ya oh ya
Oh ya oh ya oh ya
Oh ya oh ya oh ya
-
Başıma gelenler hep senin yüzünden
Ne istedin benim sevgimden
Başıma gelenler hep senin yüzünden
Ne istedin benim sevgimden
***
Başıma gelenler hep senin yüzünden
Ne istedin benim sevgimden
Başıma gelenler hep senin yüzünden
Ne istedin benim sevgimden
***
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Boşuna arama bulamazsın beni
Ne yapsan bir daha yanında
Boşuna arama bulamazsın beni
Ne yapsan bir daha yanında
***
Boşuna arama bulamazsın beni
Ne yapsan bir daha yanında
Boşuna arama bulamazsın beni
Ne yapsan bir daha yanında
***
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Kaçardın hep benden
Şimdi peşimdesin
Söyle neden değiştin böyle birden
***
Kaçardın hep benden
Şimdi peşimdesin
Söyle neden değiştin böyle birden
***
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
***
Yıkıldım artık ben sevemem yeniden
Başıma gelenler hep senden
-
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Değişmiş gördüm bu defa seni
Dertler yıpratmış o şen sesini
Gülen gözlerin gülemez olmuş
Güzel yüzüne çizgiler dolmuş
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Ne kadar oldu görüşmeyeli
Eski yaralar depreşmeyeli
Farkında mıydın nasıl da sana
Ben bir zamanlar boş ver aldırma
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Anladım ki biz eski biz değiliz
O günler geçmiş biz bu gündeyiz
Belki bu gece varmaz sabaha
Oldu olacak doldur bir daha
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor
***
Sen ne dersen de değmez bu dünya
Yıllar geçermiş geçsin, ruhumuz genç ya
Sen ne dersen de
-
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Hey gidi hey gidi günler
Unutuldu birer birer
Meğer ne kadar haklıymış
Ondan hayır gelmez diyenler
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
İş işten geçti döndüremezsin
Sen yüzümü güldüremezsin
İş işten geçti döndüremezsin
Sen yüzümü güldüremezsin
***
Sen beni sen beni ne sandın?
Dur dur daha vakit çok erken
İçim nasıl nasıl yanıyordu?
Ardına bakmadan giderken
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Hey gidi hey gidi günler
Unutuldu birer birer
Meğer ne kadar haklıymış
Ondan hayır gelmez diyenler
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
***
Haydi bak bakalım
Ne olacak şimdi?
Ayrıldıksa kabahat benim mi?
-
Seni yanımda buldum birden
Gözlerimi kaparken
Ellerin ellerimde yine bütün gece
***
Sevindim bu rüyaya bile
İnanmıştım geldiğine
Dönmek için eski yıllara
Koştum sana
***
Sen belki yoktun
Uzaklarda yaşıyordun artık
Anladım ki çok, pek çok geç kalmıştık
***
Ne yazık oldu kaybolan o yıllara, ne yazık
Şimdi her yerde sonsuz bir karanlık
***
Belki sen de beni bulursun
Rüyalardan birinde
Ellerim ellerinde yine bütün gece
***
Belki sen de koşarsın bana
İnanıp da rüyana
Ancak o gün anlarsın beni
***
Nasıl sevdim, neden, neden sevdim seni
Nasıl sevdim, neden, neden sevdim seni
Nasıl sevdim, nasıl sevdim seni
-
Seni gördüğüm zaman
Of aman aman aman
Kalbime bir şey oluyor
Seversen halin yaman
***
Adın çıkmış çapkına
Of aman aman aman
Şimdi de bende mi sıra
Seversen halin yaman
***
Adın çıkmış çapkına
Of aman aman aman
Şimdi de bende mi sıra
Seversen halin yaman
***
Adın çıkmış çapkına
Of aman aman aman
Şimdi de bende mi sıra
Seversen halin yaman
***
Aman aman dikkat et
Kalbimle oynuyorsun
Sen beni onlar gibi
Çocuk mu sanıyorsun
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
***
Seni gördüğüm zaman
Of aman aman aman
Kalbime bir şey oluyor
Seversen halin yaman
***
Adın çıkmış çapkına
Of aman aman aman
Şimdi de bende mi sıra
Seversen halin yaman
***
Adın çıkmış çapkına
Of aman aman aman
Şimdi de bende mi sıra
Seversen halin yaman
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
***
El elden üstün derler
Of aman aman aman
Sonra haline gülerler
Bak karışmam o zaman
-
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Onun burnu kaf dağında
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
***
Onun burnu kaf dağında
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Nispet yapmasın hiç bana öyle bana öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
***
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
-
Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Açık gitmez gözlerim
Ölsem bile sevgilim
Kulaklarımda çınlıyor
Beni anlatan sözlerin
***
Aşkıma hiç dokunma
Bırak öylece kalsın
Gerçek sevgi neymiş
Bilmeyenler anlasın
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Gelse bile son günüm
Koluna alsa ölüm
Gözlerimin önünde
Seninle geçen günüm
***
Senden sonra kalbimi
Sevgilere kapadım
Ben seninle o günü
Bin yıl gibi yaşadım
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
***
Son arzun nedir diye
Gelip de bana sorsalar
Gözlerime bakıp da
Her şeyi anlasalar
-
-
-