Oh Ya Oh ya oh ya oh ya Seni yalnız bıraktı Oh ya oh ya oh ya O başkasına kaçtı *** Yalvardın yakardın Sözüne kulak asmadı Ağladın sızladın Göz yaşına bakmadı *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya *** Oh ya oh ya oh ya Nasılmış beni aldatmak Oh ya oh ya oh ya Nasılmış bırakıp kaçmak *** Sana hiç acımam Daha beter ol beter Oh ya oh ya oh ya Eden bulurmuş derler *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya *** Karlar mı yağdı güvendiğin dağlara? Sonunda kaldın ya yalnız başına Oh ya oh ya oh ya Oh ya oh ya oh ya Oh ya oh ya oh ya

Başıma Gelenler Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden *** Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında *** Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Kaçardın hep benden Şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden *** Kaçardın hep benden Şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden

Dünya Dönüyor Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Değişmiş gördüm bu defa seni Dertler yıpratmış o şen sesini Gülen gözlerin gülemez olmuş Güzel yüzüne çizgiler dolmuş *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Ne kadar oldu görüşmeyeli Eski yaralar depreşmeyeli Farkında mıydın nasıl da sana Ben bir zamanlar boş ver aldırma *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Anladım ki biz eski biz değiliz O günler geçmiş biz bu gündeyiz Belki bu gece varmaz sabaha Oldu olacak doldur bir daha *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor *** Sen ne dersen de değmez bu dünya Yıllar geçermiş geçsin, ruhumuz genç ya Sen ne dersen de

Ne Olacak Şimdi Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Hey gidi hey gidi günler Unutuldu birer birer Meğer ne kadar haklıymış Ondan hayır gelmez diyenler *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** İş işten geçti döndüremezsin Sen yüzümü güldüremezsin İş işten geçti döndüremezsin Sen yüzümü güldüremezsin *** Sen beni sen beni ne sandın? Dur dur daha vakit çok erken İçim nasıl nasıl yanıyordu? Ardına bakmadan giderken *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Hey gidi hey gidi günler Unutuldu birer birer Meğer ne kadar haklıymış Ondan hayır gelmez diyenler *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi? *** Haydi bak bakalım Ne olacak şimdi? Ayrıldıksa kabahat benim mi?

Neden Seni yanımda buldum birden Gözlerimi kaparken Ellerin ellerimde yine bütün gece *** Sevindim bu rüyaya bile İnanmıştım geldiğine Dönmek için eski yıllara Koştum sana *** Sen belki yoktun Uzaklarda yaşıyordun artık Anladım ki çok, pek çok geç kalmıştık *** Ne yazık oldu kaybolan o yıllara, ne yazık Şimdi her yerde sonsuz bir karanlık *** Belki sen de beni bulursun Rüyalardan birinde Ellerim ellerinde yine bütün gece *** Belki sen de koşarsın bana İnanıp da rüyana Ancak o gün anlarsın beni *** Nasıl sevdim, neden, neden sevdim seni Nasıl sevdim, neden, neden sevdim seni Nasıl sevdim, nasıl sevdim seni

Of Aman Aman Seni gördüğüm zaman Of aman aman aman Kalbime bir şey oluyor Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Aman aman dikkat et Kalbimle oynuyorsun Sen beni onlar gibi Çocuk mu sanıyorsun *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** Seni gördüğüm zaman Of aman aman aman Kalbime bir şey oluyor Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** Adın çıkmış çapkına Of aman aman aman Şimdi de bende mi sıra Seversen halin yaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman *** El elden üstün derler Of aman aman aman Sonra haline gülerler Bak karışmam o zaman

Selam Söyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Nispet yapmasın hiç bana öyle bana öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle *** Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle