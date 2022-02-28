Hayal Şarkı Sözleri
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Yok artık kalamam kalmam
Senle olamam olmaz biliyorum
Yoksa bana çok yazık olur
Yok engel olamaz dünya karşıma gelse
Bitti hem de artık hiç hal kalmadı yazık oldu
***
Her şey bitti anlamadım
Yaşatmadın caydırdın aşktan
Ben bunları hak etmedim
***
Olmadı gitti ben seni affettim
Ağlasam ne fark eder
Hayat bana son bir şans verebilir
Gidiyorum artık yok pişman değilim
Asla kırgın değilim ağlasam ne fark eder
Hatıranı içimde saklı tutacağım gidiyorum artık
***
Yok artık boşuna bu sözler
Senle yaşanan o günler geride kaldı
Bilsen de çok canım yandı
Yok engel olamaz dünya karşıma gelse
Bitti bende artık hiç hal kalmadı yazık oldu
***
Her şey bitti hal kalmadı
Yaşatmadın caydırdığın aşka
Ben bunları hak etmedim
***
Olmadı gitti ben seni affettim
Ağlasam ne fark eder
Hayat bana son bir şans verebilir
Gidiyorum artık yok pişman değilim
Asla kırgın değilim ağlasam ne fark eder
Hatıranı içimde saklı tutacağım gidiyorum artık
-
Yaşamak dediğin şey
Günbegün biriken
Hangi ev, hangi adres
Hangi ten, hangi ben
Gittikçe biriken, biriktikçe eksilen bir liste
***
Hangi evde mutluydum
Hangi evde unutuldum
Ne zaman teğet geçmiştim de
Ne aman vurulmuştum
***
Hangimizdi kılıcı kanında tutan
Hangimizdi sahile vuran
Hangimiz her konuda suçluyken
Hangimizdik hep affolan
***
Gittikçe biriken, biriktikçe eksilen
Unutmam istenen bir liste
-
Her bakımdan bir yolun
En başında durmuşuz
Bir bakışta görünmez
Yerlere merak salıp
***
Üstümüzde eğreti ödünç alınmış bir tedbir
Hayalimiz zenginleşmiş de gerçeğimiz fukara
***
Bir çocuk unutulmuş
Şu dağlardan birinde
Özlenen yolun başı
Merakından düşmekte
***
Bir ağaç kıvrılmakta
Şimdi kendi kendine
Değer miymiş ki o dallar ikimize
Birdenbire, birdenbire
***
Aranmazsa bulunmaz ki
Aşığın sensiz kalır
İmkansız der yorulursan
Aşığın sensiz ölür
***
İmkansızlarken inan
Bizim kadar sızlanmaz
Hayalini gerçekleştir ki
Gerçeğe olma hayal
-
Susuyorum konuşmam artık
Kelimeler boşu boşuna
Özlesem aramam artık
Alıştım yokluğuna
***
Kime güveniyorsun nedir derdin
Bu ne cesaret, nedir bu halin
***
Tükenmiyor hangi ömür
Gücenmiyor hangi gönül
Bunlar günün getirdiği
Yelkenler yalnızlığa
Bahaneler kâr yanına
Dolsun incir çekirdeği
***
İncinince küsemem artık
Bağırıp çağırmam bir daha
Yılları devirdik artık
Geriye dönüş yok asla
-
Daha ne kadar parça parça olmalı yüreğim
Daha ne kadar kanlı bıçaklı sürecek aşkımız
Üzmeyecektin söz verdin ama nafile
Kendini yorma hiç boşuna şansını zorlama
***
Yok olmaz sen beni durduramazsın
Demode oyunlarla bağlayamazsın
***
Yok yok yok sen beni tanımamışsın
Delidir ruhum benim anlamamışsın
Yok yok yok sen beni tanımamışsın
Karadır gözüm benim anlamamışsın
***
Ben bu gemileri yakmasını da
Ben bu durumdan çıkmasını da
Ben ağlarken gülmesini de bilirim
***
Daha ne kadar parça parça olmalı yüreğim
Daha ne kadar kanlı bıçaklı sürecek aşkımız
Üzmeyecektin söz verdin ama nafile
Kendini yorma hiç boşuna şansını zorlama
***
Yok olmaz sen beni durduramazsın
Demode oyunlarla bağlayamazsın
***
Yok yok yok sen beni tanımamışsın
Delidir ruhum benim anlamamışsın
Yok yok yok sen beni tanımamışsın
Karadır gözüm benim anlamamışsın
***
Ben bu gemileri yakmasını da
Ben bu durumdan çıkmasını da
Ben ağlarken gülmesini de bilirim
-
Gün görmeden geçti yine
Dün oldu yaşanmadan yine
Yarın yar olduğundan habersizken
Ansızın geçer gider zaman
***
Söyle şimdi sence biz dargın mıyız
Söyle şimdi sence biz ayrıldık mı
Söyle sen ve ben bu kadar yazık mıyız
Sen ve ben biz etmiyor artık
***
Yani şimdi yasak mıyım sana
Yani şimdi uzak mı sığmalı aramıza
Yani sen ve ben bu kadar yazık mıyız
Sen ve ben biz etmiyor artık
-
Yine ayrılık var, yine hüzün
Yeter bu dargınlık iki gözüm
Sen belki beni hiç özlemedin
Zamansız sarardı soldu yüzüm
***
Ah bir sesini duysam, ne olur şimdi
Doya doya koklasam, geliver şimdi
***
Karanlık gecelerim ışık ol gel
Kurudu yapraklarım yağmur ol gel
Kalmadı tesellisi şu gönlümün
Anladım unutmadım, unutamam gel
***
Ne çok zaman geçti, ne çok bahar
Yine ellerimde bu sonbahar
Terk etmedi gitti o gözlerin
Yine hep aklımda o sözlerin
-
Tuttuğun yol, yol değil ki
Dikkatli ol varamaz
Tuttuğun el, el değil ki
Dikkatli ol yaramaz
***
Tuttuğun yol, yol değil ki
Dikkatli ol varamaz
Tuttuğun el, el değil ki
Dikkatli ol yaramaz
***
Sarsa ısıtmayan kollar
Ölse şımartmayan diller
Şimşeği çakmayan göz yaramaz
***
Ah neyi özlüyorum, neyi bekliyorum?
Bilmiyor olabilirim, karışabiliyorum
Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama
Neyi sevmediğimi iyi bildim
***
Neyi özlüyorum, neyi bekliyorum?
Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum
Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama
Neyi sevmediğimi iyi bildim
***
Tuttuğun yol, yol değil ki
Dikkatli ol varamaz
Tuttuğun el, el değil ki
Dikkatli ol yaramaz
***
Tuttuğun yol, yol değil ki
Dikkatli ol varamaz
Tuttuğun el, el değil ki
Dikkatli ol yaramaz
***
Sarsa ısıtmayan kollar
Ölse şımartmayan diller
Şimşeği çakmayan göz yaramaz
***
Ah neyi özlüyorum, neyi bekliyorum?
Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum
Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama
Neyi sevmediğimi iyi bildim
***
Neyi özlüyorum, neyi bekliyorum?
Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum
Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama
Neyi sevmediğimi iyi bildim
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