Sabırla Yaşanmaz Şarkı Sözleri
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İnanmaz inanmaz çocuklar bile bu sözlere kanmaz
Sen orada burada eğlenen ne oldum delisi
Ben yoksul, sen altın gümüş ol gönül seni aramaz
Yapamaz yapamaz seninle benim gibi birisi
***
Oysa bir dost yeterdi bana ortak derdime
Değer veren sevgime
En kötü günümü paylaşan
Ağlayan benimle
***
Delisin sevgilim delisin inan böyle şey olmaz
Yalanla dolanla geçen hayat sabırla yaşanmaz