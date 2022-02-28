İnanmaz inanmaz çocuklar bile bu sözlere kanmaz Sen orada burada eğlenen ne oldum delisi Ben yoksul, sen altın gümüş ol gönül seni aramaz Yapamaz yapamaz seninle benim gibi birisi *** Oysa bir dost yeterdi bana ortak derdime Değer veren sevgime En kötü günümü paylaşan Ağlayan benimle *** Delisin sevgilim delisin inan böyle şey olmaz Yalanla dolanla geçen hayat sabırla yaşanmaz