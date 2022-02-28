Sarı Kurdele Şarkı Sözleri
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Sarı kurdelem sarı
Dağlara saldım yari
Dağlar kurbanın olam anam
Anam, anam, anam vallah yandım esmerim
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Yandım hey
Hey, hey, hey, hey, hey vallah yandım esmerim
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Ben esmeri badem ile
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile beslerim
***
İpek kuşak beldedir
Saçakları yerdedir
Dünyayı güzel alsa anam
Anam, anam, anam vallah gönlüm sendedir
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Yandım hey
Hey, hey, hey, hey, hey vallah gönlüm sendedir
***
Ben esmeri badem ile
Ben esmeri fındık ile
Ben esmeri fıstık ile beslerim