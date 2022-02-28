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Nilüfer Sarı Kurdele Sarı Kurdele Sarı kurdelem sarı Dağlara saldım yari Dağlar kurbanın olam anam Anam, anam, anam vallah yandım esmerim *** Yandım hey Hey, hey, hey, hey, hey vallah yandım esmerim *** Ben esmeri badem ile Ben esmeri fındık ile Ben esmeri fıstık ile beslerim *** İpek kuşak beldedir Saçakları yerdedir Dünyayı güzel alsa anam Anam, anam, anam vallah gönlüm sendedir *** Yandım hey Hey, hey, hey, hey, hey vallah gönlüm sendedir *** Ben esmeri badem ile Ben esmeri fındık ile Ben esmeri fıstık ile beslerim Tüm Şarkıları