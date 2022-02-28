Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Nispet yapmasın hiç bana öyle bana öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle *** Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle