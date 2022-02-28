Yeniden Yeni Yine Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Yeniden Yeni Yine
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Yürüyorum hasretin acının üstüne
Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor
***
Geceler mi uzadı, bu karanlık ne
Gönlümün bayramları, şenliği söndü
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında dilinde ellerin izi var
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında dilinde ellerin izi var
***
Deli gözlerin gelir aklıma
Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir
***
Deli gözlerin gelir aklıma
Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir
***
Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında dilinde ellerin izi var
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Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni
Dudağında dilinde ellerin izi var
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