Seni Seviyorum Seni seviyorum seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan yalan olur *** Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum *** Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum *** Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa öncesi yok *** Seni seviyorum seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan yalan olur *** Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum *** Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum *** Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa öncesi yok *** Seni seviyorum seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedin dersen Yalan yalan olur *** Seni seviyorum Seni seviyorum Seni seviyorum Seni seviyorum

Bu Gece Beni Düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini Dudaklarında bir an beni hissedeceksin Yüreğin tutuşacak ince bir alev gibi *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay *** Yanında benden yakın başka biri de olsa Her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da Ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da Biliyorum bu gece beni düşüneceksin *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay

Esmer Günler Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü

Mor Menekşe Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde