Sensiz Olmaz Ft. Teoman Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Sensiz Olmaz Ft. Teoman
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Sensiz olmaz
Dayanamam yokluğuna
Yok sensiz olmaz
Hiç zorlama beni buna
***
Çok denedik bunu biz başaramadık
Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce
***
Yok sensiz olmaz
Hayatın bir tadı kalmaz
Sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
***
Çok denedim bunu ben başaramadım
Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım
***
Sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Yok sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
***
Sensiz olmaz
Dayanamam yokluğuna
Yok sensiz olmaz
Hiç zorlama beni buna
***
Çok denedik bunu biz başaramadık
Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
***
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
***
Yok sensiz olmaz (sensiz olmaz)
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz (sensiz olmaz)
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince (görmeyince)
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
Sensiz olmaz