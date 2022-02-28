Sensiz olmaz Dayanamam yokluğuna Yok sensiz olmaz Hiç zorlama beni buna *** Çok denedik bunu biz başaramadık Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce *** Yok sensiz olmaz Hayatın bir tadı kalmaz Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz *** Çok denedim bunu ben başaramadım Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım *** Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Yok sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce *** Sensiz olmaz Dayanamam yokluğuna Yok sensiz olmaz Hiç zorlama beni buna *** Çok denedik bunu biz başaramadık Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce *** Sensiz olmaz Sensiz olmaz *** Yok sensiz olmaz (sensiz olmaz) Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz (sensiz olmaz) Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince (görmeyince) Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce Sensiz olmaz