Gel aman yar, beni sardı yangının Yaktın benim başımı Gel bana yar, sana hala aşığım Sevda sardı başımı *** Ne siyah ne beyaz, hiç bir şey yok artık Gözüm gönlüm görmüyor asla Gel zalim yar, zulmün sardı dört yanı Zehir ettin aşımı *** Gel aman yar, sana hala vurgunum Kırdın sabır taşımı *** Ne gündüz ne gece, ümidim yok artık Hadi, hadi canım gel *** Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Küserim, seninim, deliyim deli yar Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Kopamam, yapamam, yaşamam O zaman, yar yar *** Gel zalim yar, zulmün sardı dört yanı Zehir ettin aşımı Gel aman yar, sana hala vurgunum Kırdın sabır taşımı *** Ne gündüz ne gece, ümidim yok artık Hadi, hadi canım gel *** Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Küserim, seninim, deliyim deli yar Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Kopamam, yapamam, yaşamam O zaman *** Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Küserim, seninim, deliyim deli yar Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Kopamam, yapamam, yaşamam O zaman, yar yar *** Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Küserim, seninim, deliyim deli yar Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar Kopamam, yapamam, yaşamam O zaman, yar yar

Birden çıktın karşıma Sözler susunca, gözlerinden anladım Oooo Uçtum bir anda Oooo Aşık oldum *** Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu Dönüyor şansım Rastladım sana Tam zamanında *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Artık anladım, sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Oooo *** Hadi gel, hadi gel oooo *** Birden çıktın karşıma Sözler susunca, gözlerinden anladım Oooo Uçtum bir anda Oooo Aşık oldum Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu Dönüyor şansım Rastladım sana Tam zamanında *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim *** Artık anladım sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim *** Oooo, oooo Oooo, oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Artık anladım sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim