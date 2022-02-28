Gel aman yar, beni sardı yangının
Yaktın benim başımı
Gel bana yar, sana hala aşığım
Sevda sardı başımı
***
Ne siyah ne beyaz, hiç bir şey yok artık
Gözüm gönlüm görmüyor asla
Gel zalim yar, zulmün sardı dört yanı
Zehir ettin aşımı
***
Gel aman yar, sana hala vurgunum
Kırdın sabır taşımı
***
Ne gündüz ne gece, ümidim yok artık
Hadi, hadi canım gel
***
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Küserim, seninim, deliyim deli yar
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Kopamam, yapamam, yaşamam
O zaman, yar yar
***
Gel zalim yar, zulmün sardı dört yanı
Zehir ettin aşımı
Gel aman yar, sana hala vurgunum
Kırdın sabır taşımı
***
Ne gündüz ne gece, ümidim yok artık
Hadi, hadi canım gel
***
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Küserim, seninim, deliyim deli yar
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Kopamam, yapamam, yaşamam
O zaman
***
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Küserim, seninim, deliyim deli yar
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Kopamam, yapamam, yaşamam
O zaman, yar yar
***
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Küserim, seninim, deliyim deli yar
Ölürüm yar yar, hadi gel yar yar
Kopamam, yapamam, yaşamam
O zaman, yar yar
Birden çıktın karşıma
Sözler susunca, gözlerinden anladım
Oooo
Uçtum bir anda
Oooo
Aşık oldum
***
Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu
Dönüyor şansım
Rastladım sana
Tam zamanında
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim
Artık anladım, sensiz yaşayamam
Oooo
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim
Oooo
***
Hadi gel, hadi gel oooo
***
Birden çıktın karşıma
Sözler susunca, gözlerinden anladım
Oooo
Uçtum bir anda
Oooo
Aşık oldum
Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu
Dönüyor şansım
Rastladım sana
Tam zamanında
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim
***
Artık anladım sensiz yaşayamam
Oooo
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim
***
Oooo, oooo
Oooo, oooo
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim
Artık anladım sensiz yaşayamam
Oooo
***
Sen tam bana göresin
Hadi gel, bir araya gelelim
Sen tam bana göresin
O zaman ver elini gidelim