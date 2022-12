Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevdiğim sen olmasan Yaşamak neye yarar Sevdiğim sen olmasan Yaşamak neye yarar *** Yalnız seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her an seni düşünür Yalnız seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım