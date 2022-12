Sen uçtun ben uçtum Aşk mı bu söyle sevgi mi Ben zaten bir hoştum Oynattım dengemi *** Macunlu sohbetler Hedefsiz şikayetler Mangaldan taştı küller Nerden çıktı bu süperler *** Aynı şov bu Hep aynı hep aynı büyülü aşklar (Hep aynı, hep aynı) Bakışlarla süslenen Yalanlara tatlı soslar (Hep aynı, hep aynı) *** Şov yapma şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Sen uçtun ben uçtum Aşk mı bu söyle sevgi mi Ben zaten bir hoştum Oynattım dengemi *** Macunlu sohbetler Hedefsiz şikayetler Mangaldan taştı küller Nerden çıktı bu süperler *** Aynı şov bu Hep aynı hep aynı büyülü aşklar (Hep aynı, hep aynı) Bakışlarla süslenen Yalanlara tatlı soslar (Hep aynı, hep aynı) *** Şov yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Sorun çok yorum yok (oh) Sorun çok yorum yok (oh) Oh Oh *** Sorun çok yorum yok Sorun çok yorum yok Sorun çok yorum yok Sorun çok yorum yok *** Şov yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi *** Şov yapma, şov yapma Fark etmez anladık seni Her yerde sen vardın Taktikler bitti bitti mi