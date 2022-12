Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Açık gitmez gözlerim Ölsem bile sevgilim Kulaklarımda çınlıyor Beni anlatan sözlerin *** Aşkıma hiç dokunma Bırak öylece kalsın Gerçek sevgi neymiş Bilmeyenler anlasın *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Gelse bile son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle geçen günüm *** Senden sonra kalbimi Sevgilere kapadım Ben seninle o günü Bin yıl gibi yaşadım *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar *** Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlasalar