Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim Benimle yaşarsın benimle ancak Yoksa sevgimle boğarım seni *** Yaz bir yere güzelim yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz Kim sevecek seni kim? Kim tutacak elini? Kurtulamaz güzelim kurtulamaz *** Al ruhumu al, al gençliğimi Rabbim şahidim söz güzelim Al ruhumu al, al servetimi Rabbim şahidim söz güzelim *** Yaz bi' yere güzelim, yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz Kim sevecek seni kim? Kim değecek tenine? Kan dökerim güzelim kurtulamaz *** Yaz bir yere güzelim, yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz Kim sevecek seni kim? Kim değecek tenine? Ant içerim güzelim kurtulamaz *** Al ruhumu al, al gençliğimi Rabbim şahidim, söz güzelim Al ruhumu al, al her şeyimi Rabbim şahidim, söz güzelim *** Yaz bi' yere güzelim yok olamaz Olamaz sensiz hayat Meleğim var olamaz *** Bir gün trappe kutularından mutluluğu getireceğim kapına Önce saçlarından sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim Sonra acılarını alıp çok uzak bi yerlere gideceğim belki güneşe ereceğim Yaz bir kenara yaz bebeğim yaz bir kenara *** Yaz bi' yere güzelim yok olamaz Olamaz sensiz hayat Meleğim var olamaz