Söz Güzelim Şarkı Sözleri
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Beni terk edişin mümkün mü senin?
İstersen bir dene de gör güzelim
Benimle yaşarsın benimle ancak
Yoksa sevgimle boğarım seni
***
Yaz bir yere güzelim yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
Kim sevecek seni kim?
Kim tutacak elini?
Kurtulamaz güzelim kurtulamaz
***
Al ruhumu al, al gençliğimi
Rabbim şahidim söz güzelim
Al ruhumu al, al servetimi
Rabbim şahidim söz güzelim
***
Yaz bi' yere güzelim, yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
Kim sevecek seni kim?
Kim değecek tenine?
Kan dökerim güzelim kurtulamaz
***
Yaz bir yere güzelim, yok olamaz olamaz
Sensiz hayat meleğim var olamaz
Kim sevecek seni kim?
Kim değecek tenine?
Ant içerim güzelim kurtulamaz
***
Al ruhumu al, al gençliğimi
Rabbim şahidim, söz güzelim
Al ruhumu al, al her şeyimi
Rabbim şahidim, söz güzelim
***
Yaz bi' yere güzelim yok olamaz
Olamaz sensiz hayat
Meleğim var olamaz
***
Bir gün trappe kutularından mutluluğu getireceğim kapına
Önce saçlarından sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim
Sonra acılarını alıp çok uzak bi yerlere gideceğim belki güneşe ereceğim
Yaz bir kenara yaz bebeğim yaz bir kenara
***
Yaz bi' yere güzelim yok olamaz
Olamaz sensiz hayat
Meleğim var olamaz