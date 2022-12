Sen konuşma Beni dinle bu akşam Son kez olsa Eski bir dost gibi dinle ve sorma *** Yok ağlarım sanma yanında Yalvarırım belki diye bekleme Gözlerim dolsa *** Sen konuşma Bir an yeter de artar bunca yıla Bekle göreceksin her şey sırayla Eh gün gelir belki bir yerde karşılaşırız seninle Anılarla bunu hatırla sen de *** Seven yaşar yine Gönülden gönüle Ölümsüz şarkılar Hepsi aşk üstüne Ben yaşarım yine Sen sevmesen bile Bu bendeki aşk yeter ikimize *** Otur dinle Yıllar bilsen neler çalacak bizden Kimse tutmayacak elimizden Ne sendeki bu deli gençlik ne bendeki bu umut Gelecekte yok arasan da nerede Yok arasan da nerede Yok arasan da *** Seven yaşar yine Gönülden gönüle Ölümsüz şarkılar Hepsi aşk üstüne Ben yaşarım yine Sen sevmesen bile Bu bendeki aşk yeter ikimize *** Otur dinle Yıllar bilsen neler çalacak bizden Kimse tutmayacak elimizden Ne sendeki bu deli gençlik ne bendeki bu umut Gelecekte yok arasan da nerede Yok arasan da nerede Yok arasan da Nerede