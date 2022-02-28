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7/24 Dinle Ne Masal Ne Rüya

Ne Masal Ne Rüya Şarkı Sözleri

Nilüfer Ne Masal Ne Rüya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Ne Masal Ne Rüya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ne Masal Ne Rüya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Ne Masal Ne Rüya

  • Tam Bana Göresin

  • Eğrisi Doğrusu

  • Sevda Sardı Başımı

  • Son Perde

  • Olsun Varsın

  • Es Deli Rüzgar

  • Ne Masal Ne Rüya

  • Sevgi Tam Olmalı

  • Zorba

  • Uzak Dur Ateşimden

  • Yoksun

  • Bosnada Bıraktım Kalbimi

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