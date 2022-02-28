Birden çıktın karşıma Sözler susunca, gözlerinden anladım Oooo Uçtum bir anda Oooo Aşık oldum *** Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu Dönüyor şansım Rastladım sana Tam zamanında *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Artık anladım, sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Oooo *** Hadi gel, hadi gel oooo *** Birden çıktın karşıma Sözler susunca, gözlerinden anladım Oooo Uçtum bir anda Oooo Aşık oldum Yıllardır hayalini kurduğum aşk bulundu Dönüyor şansım Rastladım sana Tam zamanında *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim *** Artık anladım sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim *** Oooo, oooo Oooo, oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim Artık anladım sensiz yaşayamam Oooo *** Sen tam bana göresin Hadi gel, bir araya gelelim Sen tam bana göresin O zaman ver elini gidelim