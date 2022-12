Tanrım Sende ki farkı bilmesem halimi böyle görmesem kendimi derdi saklayıp Aynada hiç fark edilmesem *** Hiç böyle durduk yere Yavaş yavaş ölür müyüm? Aşk sonda ben en başta Gönüllüyüm ömürlüyüm *** Tanrım ya bizi barıştır Ya buna alıştır Halimi görüyorsun olsun Tanrım yalnıza yazıktır Ya bana yakıştır Ya düzelt ne olursun olsun *** Bizdeki aşkı görmesem Şanslıyız hem sen hem de ben Kendime söz verip verip Bir kere tutmak istesem *** Hiç böyle durduk yere Yavaş yavaş ölür müyüm? Aşk sonda ben en başta Gönüllüyüm ömürlüyüm *** Tanrım ya bizi barıştır Ya buna alıştır Halimi görüyorsun olsun Tanrım yalnıza yazıktır Ya bana yakıştır Ya düzelt ne olursun olsun

Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana; Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? Elele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim kırıldı bitti. Hayallerim yıkıldı gitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. *** Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim kırıldı bitti. Hayallerim yıkıldı gitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. *** Ne hale geldim... Gelmez olaydım...

Benim İçin Öldün Artık Yaşadığım bir yalandı Benim için öldün artık Çektiklerim günahımdır Benim için öldün artık *** Yaşadığım bir yalandı Benim için öldün artık Çektiklerim günahımdır Benim için öldün artık *** Canan değil, can olsan da Damarımda kan olsan da Canan değil, can olsan da Damarımda kan olsan da *** Son nefesim sen olsan da Benim için öldün artık Son nefesim sen olsan da Benim için öldün artık *** Kalp sevmekle aşınmaz ki Dert yükleyip taşınmaz ki Bir zalimle yaşanmaz ki Benim için öldün artık *** Kalp sevmekle aşınmaz ki Dert yükleyip taşınmaz ki Bir zalimle yaşanmaz ki Benim için öldün artık *** Canan değil, can olsan da Damarımda kan olsan da Canan değil, can olsan da Damarımda kan olsan da *** Son nefesim sen olsan da Benim için öldün artık Son nefesim sen olsan da Benim için öldün artık Benim için öldün artık

Dönsen Bile Aşkından paramparça bir kalbi taşıyorum Gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum Seni bana sorana haberim yok diyorum Şimdi nerde kimlesin bilmek istemiyorum *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girmiş Sen nerdesin ben nerde *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girmiş Sen nerdesin ben nerde *** Gözlerimden hayalin Yağmur yağmur geçiyor Şimdi bensiz günlerin Söyle nasıl geçiyor *** Gözlerimden hayalin Yağmur yağmur geçiyor Şimdi bensiz günlerin Söyle nasıl geçiyor *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girmiş Sen nerdesin ben nerde *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girmiş *** Sen nerdesin ben nerde Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girmiş Sen nerdesin ben nerde

Elveda Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar Silinmesin karanlık mazim *** Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere *** Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere *** Bilmez aktığı yeri su Bir gençlik hikayesi bu *** Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere *** Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere *** Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim

Hatıralar Hayal Oldu Ben uzaklarda hasretle inlerken, Ben ümit dolu bir haber beklerken, Duydum ki artık beni unutmuşsun; Sen her gün bir başka dala konmuşsun. *** Hiç, şimdi anladım beni sevmedin. Ben uğruna senin neler vermedim? Yok bir daha aldatamazsın, Her şey bitecek, mani olamazsın. *** Bak, hatıralar hayal oldu. Dur desem dönmez gitti, kayboldu. Dönemez artık mutlu günler. *** Açılmadan solacak tomurcuklar, Her yanımı saracak karanlıklar. Son bir gemi kalkacak bu limandan. Mendil sallanmayacak ardından, Bitecek hayat, elveda. Elveda.

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Anmasınlar adını Bensiz anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun *** Anmasınlar adını Bensiz anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Kan tükürsün adını Bensiz anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun *** Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun

Pişman Etme Ardımda bıraktım derdi, kederi Seviyorum artık ben, beni seveni Karşılık görmeyen aşklara paydos Geri getirmiyor yıllar geçen günleri *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme Pişman etme *** Yaşamak bu kadar tatlı, güzelken Niye kararsın ki dünyam senin yüzünden? Geçmişten o kadar dersler aldım ki Ne adımlar attım ben yolu görmeden *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme Pişman etme *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme *** Ya beni gönülden sev ya da Bana yalan aşkından söz etme Ben böyle de çok mutluyum Sevdiğime pişman etme Pişman etme

Sensiz Olmaz Yok sensiz olmaz Dayanamam yokluğuna Yok sensiz olmaz Hiç zorlama beni buna *** Çok denedik bunu biz başaramadık Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Yok sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce *** Yok sensiz olmaz Hayatın bir tadı kalmaz Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz *** Çok denedim bunu ben başaramadım Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım *** Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Yok sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce *** Sensiz olmaz Dayanamam yokluğuna Yok sensiz olmaz Hiç zorlama beni buna *** Çok denedik bunu biz başaramadık Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık *** Yok sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce *** Sensiz olmaz Sensiz olmaz *** Yok sensiz olmaz (sensiz olmaz) Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz (sensiz olmaz) Bunu başkası anlamaz *** Ne güneşler doğar seni görmeyince (görmeyince) Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce Sensiz olmaz