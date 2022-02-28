-
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
***
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
***
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa, yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
***
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa, yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
***
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat bitse, dünya dursa
Ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasak
***
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
***
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa, yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
***
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
***
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı, tek başına
-
Yollarımız burada ayrılıyor
Artık birbirimize iki yabancıyız
Ne kadar acı olsa
Ne kadar güç olsa
Her şeyi evet her şeyi unutmalıyız
***
Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine
Unutursun o günlerimizi, gecelerimizi
O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi
O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi
***
Her kederin tesellisi bulunur
İnsan ne kadar sevse unutabilir
Mevsimler gelir geçer
Yıllar geçer
Sen de unutursun bir gün gelir
***
Her şeyi evet her şeyi, her şeyi unutabilirsin
Hatta bütün yazdıklarını, satır satırını
Kalırsa içimde bir derin sızı kalır
Kalırsa içimde bir derin sızı kalır
Kalırsa içimde bir derin sızı kalır
Kalırsa içimde bir derin sızı kalır
-
Hiç niyetim yoktu, ben maziye
Dönüp seni anıp düşünmeye
Eski bir şarkının o an birden
Geldiğini duydum penceremden
***
Koştum birden koştum, baktım hemen
Seni aradım hep penceremden
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka kollarda
***
Kapandı pencerem, şarkım sustu
Artık o kalbimde çalıyordu
O eski hislerim tekrar coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Ne yazık ki, sokak boştu
-
Geceler katran karası geceler
Ellerim tütün kokar gecelerde
Geceler olmaz olası geceler
Açılır yelkenleri yalnızlığın
Vurur dalga sesleri yüreğimde
***
Geceler yar yar
Dört duvar efkar
Geceler yar yar
Başımda sevdan
***
Vurulur zincirlere
Çareler gecelerde
Bir damla, bir damla daha
Düşer zindanlara gözyaşlarım
***
Geceler yar yar
Dört duvar efkar
Geceler yar yar
Başımda sevdan
***
Geceler katran karası geceler
Ellerim tütün kokar gecelerde
Geceler olmaz olası geceler
Açılır yelkenleri yalnızlığın
Vurur dalga sesleri yüreğimde
***
Geceler yar yar
Dört duvar efkar
Geceler yar yar
Başımda sevdan
***
Vurulur zincirlere
Çareler gecelerde
Bir damla, bir damla daha
Düşer zindanlara gözyaşlarım
***
Geceler yar yar
Dört duvar efkar
Geceler yar yar
Başımda sevdan
-
Her yerde kar var, kalbim serin bu gece
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen bakarken pencereden
Gözler yalnız özler, karda senden izler
***
Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aşk budur
Dönsen köşeden şöyle
Şarkı söylerim böyle
***
Lay lay lay lay, la lay lay, la lay lay, la lay, lay
***
Gözyaşım dur düşme
Gelmeyecek düşünme
Kes ağlamayı artık
Bak oldu bana yazık
***
Karda zordur yürümek
Anladım gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar
***
Dünya oldu bana dar
Bak ne yaptın bana kar?
***
Lay lay lay la lay, la lay lay, la lay lay, la lay lay
Lay lay lay, la lay lay, la lay lay
-
Kararmış,
Tahta masamızda bir şişe şarap.
Gecelerden bir gece, bezginiz.
Üstelik adamakıllı sarhoşuz,
Ellerin ellerimde.
***
İspanyol Meyhanesi'nde bir kadın
Çığlık çığlığa şarkı söylüyor.
Belli yıkılmış bir kadın
Hayli çirkin, hayli geçkin; ağlamaklı.
***
Zayıf, incecik elli
İncecik elli,
Kalın dudaklı.
Sesi
Bir tokat gibi patlıyor
Kulaklarımızda.
Yüzümüz al al oluyor.
İçimiz hüzün dolu, kahır dolu
Gözlerimiz kanlı.
***
Yeter, yeter
Öleceksek ölelim.
Haydi vur kendini şaraba,
Kedere ve aşka vur.
***
Daha içelim hey,
Daha içelim hey hey.
Daha içelim hey,
Daha içelim.
***
İspanyol Meyhanesi'nde bir gece,
Seninle, seninle baş başayız.
Üstelik sarhoşuz adamakıllı.
Daha içelim, daha içelim.
***
İspanyol Meyhanesi'nde öldüğümüzü
Kimse bilmesin.
Hey garson
Bütün hesaplar benden bu gece.
Sen de iç, sen de iç.
Kapat kapıları,
Kapat, kapat, kapat
Yabancı gelmesin.
İspanyol Meyhanesi'nde öldüğümüzü
Kimse bilmesin.
***
Ölelim, ölelim artık.
Bitsin bu delicesine koşu,
Bitsin bu koşu.
***
Yeter, yeter
Öleceksek ölelim.
Haydi vur kendini şaraba,
Kedere ve aşka vur.
***
Daha içelim hey,
Daha içelim hey hey.
İçelim, içelim, içelim, içelim.
-
Seni beklerim öptüğün yerde
Belki bir akşam dönersin diye
Belki dönersin eski günlere
***
Dayanamadım, yazdım ben sana
Dargınlık bitsin cevap yazsan da
Beraber olalım ömür boyunca
***
Dağlara şimdi akşam çöktü
Çiçekler boynunu büktü
Hepsi sensiz öksüzdü
Kuşlar yuvaya döndü
***
Senin şehrine yolcular vardı
Şafakta gemiler hep demir alır
Seven sahilde hep yalnız kalır
***
Kıskanırım seni o yolculardan
Belki seversin birini diye
Mektubumu sen, sen oku bana
***
Dağlara şimdi akşam çöktü
Çiçekler boynunu büktü
Hepsi sensiz öksüzdü
Kuşlar yuvaya döndü
***
Seni beklerken duydum annemden
Saklarmış veda mektubunu benden
Evlenmişsin şimdi bir esmerle
-
Yağmurlu bir gündü
Tıpkı bugün gibi
Kaybetmiştim seni
Taçlı göz yaşım
Karıştı yağmura
***
Bensizdin yıllarca, sen neyi aradım
Sevgi buldun mu yabancı kollarda
Mutlu oldun mu
***
Sensiz yıllarda
Yaşadım sanma
Sensiz yıllarda
Unutmadım seni
***
Sensiz yıllarda
Belki arar da
Sorarsın diye
Avunmadım
***
Yağmurlu bir gündü
Tıpkı bugün gibi
Kaybetmiştim seni
Taçlı göz yaşım
Karıştı yağmura
***
Bensizdin yıllarca, sen neyi aradım
Sevgi buldun mu
Yabancı kollarda
Mutlu oldun mu
***
Sensiz yıllarda
Yaşadım sanma
Sensiz yıllarda
Unutmadım seni
***
Sensiz yıllarda
Belki arar da
Sorarsın diye
Avunmadım
-
Elem acı ve keder
Bir günde hepsi geçer
Hayat dudaklarda mey
Yaşamak ne güzel şey
***
Ümidini hiç kırma
Boş ver sen aldırma
Hayat dudaklarda mey
Eğlen oyna durma hey
Yaşamak ne güzel şey
***
Bakarsın en acı gün
Yarın olur bir düğün
Tanrı böyle istemiş
Kullarım gülsün demiş
***
Taa milattan bu yana
Acırlar ağlayana
Hayat dudaklarda mey
Eğlen oyna durma hey
Yaşamak ne güzel şey
-
Nasıl inandım hiç bilmem
Ben sana, ben sana.
Sen yalancının biriydin
Çok yazık, yazık sana.
***
Git, sevemem git artık seni
Git ona, dön ona.
Unutmuştum artık her şeyi.
Yalvarma sen bana.
***
Kabahat bende biliyordum,
Kabahat yüz veriyordum.
Şimdi nereye gidersen git
Yok aşkına bir ümit.
***
Nasıl inandım hiç bilmem
Ben sana, ben sana.
Sen yalancının biriydin
Çok yazık, yazık sana.
***
Bambaşka biri yeni sevgilim,
Senin değil onun bu kalbim.
Nasılmış bak yalan söylemek,
Boş yere övünmek.
***
Nasıl inandım hiç bilmem
Ben sana, ben sana.
Sen yalancının biriydin
Çok yazık, yazık sana.
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