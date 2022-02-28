Unut Gitsin Derdim var gecem zehir bana Yardım et seni unutmama Anılar baş ucumda kov gitsin *** Sevmiştim seni kana kana Şansın yok kaderden yana Yaşanan her ne varsa sil gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Benim aşktan anladığım Yaşananlar kar saydığım Kalbim sende kaldı kır gitsin *** Suçlama sakın kendini Sevgisiz kalma benim gibi Düşünme beni boş ver sev gitsin *** Düşelim en son satırlara Zor gelir sıra vedalara Üzülme göz yaşını dök gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Benim aşktan anladığım Yaşananlar kar saydığım Kalbim sende kaldı kır gitsin

Çok Uzaklarda Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var Gece yarısında, eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar, sesiz usulca Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** Deli dolu günler, hayat güzeldi Kahkahalarıyla günler geçerdi Ellerim uzanmaz, dokunamam ki Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Çok üşüyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Hep ağlıyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda

Değişir Dünya Neler çektik, neler gördük Sanki kimin umrunda Tek doğrucu biz mi kaldık? Yalan dolu dünyada *** Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları Kim kazandı sonunda aman aman? Kim bilir kaç kere başa döndük Sebepsiz yarışlarda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Sevgilerden iz kalmamış Geçip giden zamanda Sevdaların bütün yükü Sevenlerin omzunda *** Ayrılıklar demirden birer Halkadır boynumuzda aman aman Ömrümüz acılarda demlenir Yılanlar koynumuzda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya

Mavilim Sabah oldu mumları söndürdüm Yine benim uykumu öldürdün Yağdı yağdı üstüme hatıralar *** Sabah oldu gözleri mavilim Uyan artık sevgili zalimim Seni sevdim sen bana düşman mısın *** Aaaah mavilim aşk yolum sahilim Eşin yok cihanda aşığım ben sana *** Hiç unutma arada bir hatırla Sevişmelerimizi ah sevgilim Beni sakın unutma *** Hiç unutma arada bir hatırla Eski resimlerime bak sevgilim Beni sakın unutma *** Sevgili zalimim gözleri mavilim Seni sevdim sen bana düşman mısın