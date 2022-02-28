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7/24 Dinle Nilüfer'le

Nilüfer'le Şarkı Sözleri

Nilüfer Nilüfer'le şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Nilüfer'le şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nilüfer'le sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Nilüfer'le

  • Unut Gitsin

  • Çok Uzaklarda

  • Değişir Dünya

  • Mavilim

  • Namussuz Akşamlar

  • Canımın Yaprakları

  • Hepsi Bu

  • Bırak Beni

  • Beni Benimle Anla

  • Hasret Çığlıkları

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