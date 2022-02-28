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7/24 Dinle Kara Çiçeğim

Kara Çiçeğim Şarkı Sözleri

Nilüfer Kara Çiçeğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Kara Çiçeğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Çiçeğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Kara Çiçeğim

  • Yalnız Kullar

  • Kara Çiçeğim

  • Deli Gönlüm

  • Ay İnanmıyorum

  • Tadına Varayım

  • Vur Hadi Vur

  • İçime Çekeyim

  • Gül Canım

  • Hudutsuz Sevdalar

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