Tanrım tek başına koyma kulları Yalnızlığa ancak sen dayanırsın Eşsiz dostsuz kalanın zordur hâlleri Yalnızlığa ancak sen dayanırsın *** Şu gelen yar olaydı Elinde nar olaydı İkimiz bir gömlekte Yakası dar olaydı *** Yeşil bağın üzümü Yola diktim gözümü Ne gelen var ne giden Kime diyeyim sözümü *** Tanrım tek başına koyma kulları Yalnızlığa ancak sen dayanırsın Bu dünyada cefa çektirme bize Yalnızlığa ancak sen dayanırsın *** Güveyli evler gördüm Kurulmuş yaya benzer Güveysiz evler gördüm Kurumuş çaya benzer *** Yeşil bağın üzümü Yola diktim gözümü Ne gelen var ne giden Kime diyeyim sözümü *** Tanrım tek başına koyma kulları Yalnızlığa ancak sen dayanırsın Güzel çirkin deme sen kayır yine Bir münasip koca her birimize *** Hasretini çekmişlere Tazeyken dul kalmışlara Alı gülü solmuşlara Ver ver ver ver *** Gökte uçan kuşlara Kurumuş kocamışlara Boynu bükük kalmışlara Ver ver ver ver *** Ey Tanrım bana üç tane Üç de yetmez beş tane Beş de yetmez yedi tane Ver ver ver ver Ver Allah'ım ver ver