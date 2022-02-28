Kara Çiçeğim Şarkı Sözleri
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Tanrım tek başına koyma kulları
Yalnızlığa ancak sen dayanırsın
Eşsiz dostsuz kalanın zordur hâlleri
Yalnızlığa ancak sen dayanırsın
***
Şu gelen yar olaydı
Elinde nar olaydı
İkimiz bir gömlekte
Yakası dar olaydı
***
Yeşil bağın üzümü
Yola diktim gözümü
Ne gelen var ne giden
Kime diyeyim sözümü
***
Tanrım tek başına koyma kulları
Yalnızlığa ancak sen dayanırsın
Bu dünyada cefa çektirme bize
Yalnızlığa ancak sen dayanırsın
***
Güveyli evler gördüm
Kurulmuş yaya benzer
Güveysiz evler gördüm
Kurumuş çaya benzer
***
Yeşil bağın üzümü
Yola diktim gözümü
Ne gelen var ne giden
Kime diyeyim sözümü
***
Tanrım tek başına koyma kulları
Yalnızlığa ancak sen dayanırsın
Güzel çirkin deme sen kayır yine
Bir münasip koca her birimize
***
Hasretini çekmişlere
Tazeyken dul kalmışlara
Alı gülü solmuşlara
Ver ver ver ver
***
Gökte uçan kuşlara
Kurumuş kocamışlara
Boynu bükük kalmışlara
Ver ver ver ver
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Ey Tanrım bana üç tane
Üç de yetmez beş tane
Beş de yetmez yedi tane
Ver ver ver ver
Ver Allah'ım ver ver
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Her dokunuş bir ateş ellerimde
Aşk acının soluğu yüreğimde
Sen başka şeyler söyle
Düşlerim bana kalsın
Ah gitti giden yazık
***
Ardından iz bırakıp
Kara çiçeğim
Yaşamadığım çırılçıplak duygularım
Kara çiçeğim
Yok olup giden sevda baharlarım
Kara çiçeğim
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Gün yüzüme değmedi gecelerce
Yol vaktidir düşerim hüzünlere
Sen başka şeyler söyle
Düşlerim bana kalsın
Ah gitti giden yazık
Ardında iz bırakıp
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