Yaramaz Tuttuğun yol, yol değil ki Dikkatli ol varamaz Tuttuğun el, el değil ki Dikkatli ol yaramaz *** Tuttuğun yol, yol değil ki Dikkatli ol varamaz Tuttuğun el, el değil ki Dikkatli ol yaramaz *** Sarsa ısıtmayan kollar Ölse şımartmayan diller Şimşeği çakmayan göz yaramaz *** Ah neyi özlüyorum, neyi bekliyorum? Bilmiyor olabilirim, karışabiliyorum Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama Neyi sevmediğimi iyi bildim *** Neyi özlüyorum, neyi bekliyorum? Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama Neyi sevmediğimi iyi bildim *** Tuttuğun yol, yol değil ki Dikkatli ol varamaz Tuttuğun el, el değil ki Dikkatli ol yaramaz *** Tuttuğun yol, yol değil ki Dikkatli ol varamaz Tuttuğun el, el değil ki Dikkatli ol yaramaz *** Sarsa ısıtmayan kollar Ölse şımartmayan diller Şimşeği çakmayan göz yaramaz *** Ah neyi özlüyorum, neyi bekliyorum? Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama Neyi sevmediğimi iyi bildim *** Neyi özlüyorum, neyi bekliyorum? Bilmiyor olabilirim karışabiliyorum Neyi istiyorum bilmeyebilirim ama Neyi sevmediğimi iyi bildim

Bir Liste Yaşamak dediğin şey Günbegün biriken Hangi ev, hangi adres Hangi ten, hangi ben Gittikçe biriken, biriktikçe eksilen bir liste *** Hangi evde mutluydum Hangi evde unutuldum Ne zaman teğet geçmiştim de Ne aman vurulmuştum *** Hangimizdi kılıcı kanında tutan Hangimizdi sahile vuran Hangimiz her konuda suçluyken Hangimizdik hep affolan *** Gittikçe biriken, biriktikçe eksilen Unutmam istenen bir liste

Hayal Her bakımdan bir yolun En başında durmuşuz Bir bakışta görünmez Yerlere merak salıp *** Üstümüzde eğreti ödünç alınmış bir tedbir Hayalimiz zenginleşmiş de gerçeğimiz fukara *** Bir çocuk unutulmuş Şu dağlardan birinde Özlenen yolun başı Merakından düşmekte *** Bir ağaç kıvrılmakta Şimdi kendi kendine Değer miymiş ki o dallar ikimize Birdenbire, birdenbire *** Aranmazsa bulunmaz ki Aşığın sensiz kalır İmkansız der yorulursan Aşığın sensiz ölür *** İmkansızlarken inan Bizim kadar sızlanmaz Hayalini gerçekleştir ki Gerçeğe olma hayal

İncir Çekirdeği Susuyorum konuşmam artık Kelimeler boşu boşuna Özlesem aramam artık Alıştım yokluğuna *** Kime güveniyorsun nedir derdin Bu ne cesaret, nedir bu halin *** Tükenmiyor hangi ömür Gücenmiyor hangi gönül Bunlar günün getirdiği Yelkenler yalnızlığa Bahaneler kâr yanına Dolsun incir çekirdeği *** İncinince küsemem artık Bağırıp çağırmam bir daha Yılları devirdik artık Geriye dönüş yok asla

Olmadı Gitti Yok artık kalamam kalmam Senle olamam olmaz biliyorum Yoksa bana çok yazık olur Yok engel olamaz dünya karşıma gelse Bitti hem de artık hiç hal kalmadı yazık oldu *** Her şey bitti anlamadım Yaşatmadın caydırdın aşktan Ben bunları hak etmedim *** Olmadı gitti ben seni affettim Ağlasam ne fark eder Hayat bana son bir şans verebilir Gidiyorum artık yok pişman değilim Asla kırgın değilim ağlasam ne fark eder Hatıranı içimde saklı tutacağım gidiyorum artık *** Yok artık boşuna bu sözler Senle yaşanan o günler geride kaldı Bilsen de çok canım yandı Yok engel olamaz dünya karşıma gelse Bitti bende artık hiç hal kalmadı yazık oldu *** Her şey bitti hal kalmadı Yaşatmadın caydırdığın aşka Ben bunları hak etmedim *** Olmadı gitti ben seni affettim Ağlasam ne fark eder Hayat bana son bir şans verebilir Gidiyorum artık yok pişman değilim Asla kırgın değilim ağlasam ne fark eder Hatıranı içimde saklı tutacağım gidiyorum artık

Sen Beni Tanımamışsın Daha ne kadar parça parça olmalı yüreğim Daha ne kadar kanlı bıçaklı sürecek aşkımız Üzmeyecektin söz verdin ama nafile Kendini yorma hiç boşuna şansını zorlama *** Yok olmaz sen beni durduramazsın Demode oyunlarla bağlayamazsın *** Yok yok yok sen beni tanımamışsın Delidir ruhum benim anlamamışsın Yok yok yok sen beni tanımamışsın Karadır gözüm benim anlamamışsın *** Ben bu gemileri yakmasını da Ben bu durumdan çıkmasını da Ben ağlarken gülmesini de bilirim *** Daha ne kadar parça parça olmalı yüreğim Daha ne kadar kanlı bıçaklı sürecek aşkımız Üzmeyecektin söz verdin ama nafile Kendini yorma hiç boşuna şansını zorlama *** Yok olmaz sen beni durduramazsın Demode oyunlarla bağlayamazsın *** Yok yok yok sen beni tanımamışsın Delidir ruhum benim anlamamışsın Yok yok yok sen beni tanımamışsın Karadır gözüm benim anlamamışsın *** Ben bu gemileri yakmasını da Ben bu durumdan çıkmasını da Ben ağlarken gülmesini de bilirim

Sen Ve Ben Gün görmeden geçti yine Dün oldu yaşanmadan yine Yarın yar olduğundan habersizken Ansızın geçer gider zaman *** Söyle şimdi sence biz dargın mıyız Söyle şimdi sence biz ayrıldık mı Söyle sen ve ben bu kadar yazık mıyız Sen ve ben biz etmiyor artık *** Yani şimdi yasak mıyım sana Yani şimdi uzak mı sığmalı aramıza Yani sen ve ben bu kadar yazık mıyız Sen ve ben biz etmiyor artık