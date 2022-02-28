×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Evet

Evet Şarkı Sözleri

Nilüfer Evet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Evet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Evet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Evet

  • Yeniden Sev

  • Dert Faslı

  • Dünya Dönüyor

  • Evcilik Oynayamam

  • Evet

  • Evlenir Miydik

  • Harika

  • Kızıl Mavi

  • Sadece Sevdim

  • Tükeneceğiz

  • Ölümsüz Aşklar

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı