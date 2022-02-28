Yokken Bir Neden Yokken bir neden ayrılsak senle ben Bulurdu onlar bin neden "Bütün bunları söylemiştik", derken Ne de çok olur sevinen *** Biliyorum ki ben, en çok dost görünen Kullanır dostluğu beni üzerken Doğruyu, yanlışı onlardır tek bilen Bakalım kim olur en son gülen *** Uçarsan başıboş kuşlar gibi Yaşarsan tozpembe düşler gibi Zor olur anlamak sevenleri O zaman *** Bırakın, istemem, düşünmeyin Mutluyum artık ben, ilişmeyin Bu güzel sevgiye saygı duyun O zaman *** Yokken bir neden ayrılsak senle ben Bulurdu onlar bin neden "Bütün bunları söylemiştik", derken Ne de çok olur sevinen *** Biliyorum ki ben, en çok dost görünen Kullanır dostluğu beni üzerken Doğruyu, yanlışı onlardır tek bilen Bakalım kim olur en son gülen *** Uçarsan başıboş kuşlar gibi Yaşarsan tozpembe düşler gibi Zor olur anlamak sevenleri O zaman *** Bırakın, istemem, düşünmeyin Mutluyum artık ben, ilişmeyin Bu güzel sevgiye saygı duyun O zaman *** Uçarsan başıboş kuşlar gibi Yaşarsan tozpembe düşler gibi Zor olur anlamak sevenleri O zaman *** Bırakın, istemem, düşünmeyin Mutluyum artık ben, ilişmeyin Bu güzel sevgiye...

Güle Güle Size Paydos artık kederlere Benim de hakkım var gülmeye Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda seven sevgilim var *** Korku dolu rüyalardan Uyanmış gibi mutluyum Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi yaşayalım

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi Başımın üstünde dönüp durmayın *** Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı Vurmayın yüzüme kar taneleri *** Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim Ezberledim beklemeyi *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur Yolları kapatmayın Yağmayın yollarıma Durun kar taneleri