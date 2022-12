Paydos artık kederlere Benim de hakkım var gülmeye Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Hasret kaldım ben bunca yıl Böyle gerçek sevgiye *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda seven sevgilim var *** Korku dolu rüyalardan Uyanmış gibi mutluyum Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sarhoşluğum *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi artık yaşayalım *** Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgilim var *** Güle güle size gözyaşlarım Güle güle size hatalarım Bırakın da bizi yaşayalım

Aşk denilen şey Anlamsız kalıyor Bendeki duygunun Yanında inan *** Yaşama sevinci Sarıyor kalbimi Beraber olunca onunla *** En mutsuz anımda Bulurum yanımda Uçarım göklere kolunda *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an *** O çocuksu bir sevinç, ilk rüya İlk nefes alıştım, sımsıcak *** Varsa söyle Sevgi böyle Sanki bir volkan içimi yakıp kavuran *** Bu duyguyla Dolu dünya Gece gündüz ilkbahar güz onunla her an Varsa söyle *** Varsa söyle (Duygu sımsıcak) Sevgi böyle (Yakan, kavuran) Solan dünyama yeni ufuklar açan *** Varsa söyle (Gece, gündüz, her zaman) Varsa söyle (O çocuksu, tertemiz) Bu duyguyla (Bu duyguyla her zaman) Her zaman (O çocuksu, tertemiz) *** (Varsa söyle) Sevgi böyle (Bu duyguyla) Bu duyguyla (Dolu dünya) (Varsa söyle) Varsa söyle (Bu duyguyla)