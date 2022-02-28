Yolcu Yolunda Gerek Sevmek eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan Aşkımız bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan *** Sevmek eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan Aşkımız bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan *** Yarınlar bizim için geç artık Çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek *** Sevgi bizim için yok artık Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek *** Bitti denen yerden başlamak Ve gözlerini açmak yeniden Belki de sevinçle kucaklaşıp Başlarız kaldığımız yerden *** Bitti denen yerden başlamak Ve gözlerini açmak yeniden Belki de sevinçle kucaklaşıp Başlarız kaldığımız yerden *** Yarınlar bizim için geç artık Çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek *** Sevgi bizim için yok artık Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek *** Hani giderken bana demiştin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek

Bu Gece Beni Düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini Dudaklarında bir an beni hissedeceksin Yüreğin tutuşacak ince bir alev gibi *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay *** Yanında benden yakın başka biri de olsa Her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da Ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da Biliyorum bu gece beni düşüneceksin *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay

Esmer Günler Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü

Mor Menekşe Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahzun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde