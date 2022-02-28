Niran Ünsal

Ne tarifsiz bir acı bu ne yaman sevda Hor gören anlardı beni yerimde olsa Ah bu nasıl bir adalet diyorlar sabret Sabrederim bende elbet elimde olsa *** Sana doyamadım ki, senin olamadım ki Hor gören anlardı beni yerimde olsa Sensiz yaşamıyorum, nefes alamıyorum Hor gören anlardı beni yerimde olsa *** Bu nasıl bir aşk çıkmazı bilemedim yâr Aşk ateşten gömlek imiş çözemedim yâr Her sonbahar ayrılık, her sonbahar yalnızlık Sabrederim ben de elbet elimde olsa *** Sana doyamadım ki, senin olmadım ki Hor gören anlardı beni yerimde olsa