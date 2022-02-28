Niran Ünsal

Ah İstanbul A İstanbul beyim aman Sen bir han mısın? *** Varan yiğitleri de beyler aman Yudan sen misin? *** Gelinleri yârsız koyan Bidanem sen misin? *** Gidip de gelmeyen de beyler aman Yari ben neyleyim *** Vakitsiz açılan da beyler aman Gülü ben neyleyim *** Ah İstanbul beyim aman Issız kalasın *** Taşına toprağına beyler aman Güller dolasın *** O da bencileyin aman Yârsız kalasın *** Gidip de gelmeyen de beyler aman Yari ben neyleyim *** Vakitsiz açılan da beyler aman Gülü ben neyleyim

Ah İstanbul Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim *** Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim