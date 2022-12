Niran Ünsal

Sana bir şey olur diye aklım hep sende Rüyaların bile benim göz hapsimde Senle yanan yürek üşümezmiş hiç ömrünce Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Nesi varsa senin inan ki ah bu ömrümün Satır satır sana ait her hikayesi Bu aşk ikimize meleklerin hediyesi Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım