Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
Emanet (İnternet)
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Sana bir şey olur diye aklım hep sende
Rüyaların bile benim göz hapsimde
Senle yanan yürek üşümezmiş hiç ömrünce
Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere
Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Nesi varsa senin inan ki ah bu ömrümün
Satır satır sana ait her hikayesi
Bu aşk ikimize meleklerin hediyesi
Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere
Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
-
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
***
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
-
Bir yar için seni terk edip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
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