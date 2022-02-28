İyi Niyetlerim Şarkı Sözleri
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Niran Ünsal
İyi Niyetlerim
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Herkes gibiyim..
Bir ömürlük yolculuk
Kimi yıllar ne yaman,
Kimi yollardan geçtim toz duman.
***
Ruhu besleyen
Bir tek aşk bildiğim
Hayattan aşk diledim
Ömrümce bir tek aşka eğildim
***
Bazen güldüm
Bazen ağladım
Ömrün hoyrat kollarında
***
Hala dağ gibi dimdik kalbim
Fani aleme ben aşk için gelmişim
***
Gördüm büyük aşkları
Gördüm dostu düşmanı
Sevdim
Korkmadım çünkü ben aşkın cesur kızıydım
***
Gördüm büyük aşkları
Gördüm dostu düşmanı
Sevdim
Kalbimi aşka adadım
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-
Sanmıştım ki bir ömürlük aşkımsın
Kıymet verdim, hürmet ettim, yar bildim
Her nefeste, her duamda sen vardın
Anladım ki hüsranımsın sen
***
Bu bedende can taşırken
Ben kurtulsam aşktan kalp kurtulmaz
Senden mahrum bir sürgünken
Çoktan geçtim dünya hevesinden
***
Sevdamı yüreğinden attın sen
Ellere haram bana haktın sen
Yaşasam da ölsem de fark etmez
Bundan sonra...
-
-
Seninle biran ömre bedel
Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel
Gözüne kurban sözüne hayran
Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can
***
Hayranım kaşına gözüne maşallah
Razıyım çilene derdine eyvallah
Çarpıldım boyuna posuna bismillah
Razıyım çilene derdine ah
***
Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim
Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim
Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim
Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim
***
Seninle biran ömre bedel
Geçtiğin yollara gönlümü serdim ara sıra gel
Gözüne kurban sözüne hayran
Göz göze geldiğim her seferinde eridi bu can
***
Hayranım kaşına gözüne maşallah
Razıyım çilene derdine eyvallah
Çarpıldım boyuna posuna bismillah
Razıyım çilene derdine ah
***
Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim
Bir çift tatlı söze yaralı gönlümü mest edeyim
Bazen uğra bize yok hiç kötü niyetim
Tatlı sohbetinle yaralı gönlümü mest edeyim
***
Ahhh yalvara yalvara, ağlaya ağlaya eriyorum ahhh
seviyorum ahhh
söyledim halimi, anla biraz beni bana da günah
***
seviyorum ahhh, eriyorum ahhh
söyledim halimi, anla biraz beni banada günah
Hayranım…
-
Ben ne zor günlerin şahidiyim
Çok savaştan çıktım, sağ salimim
Yok kimseye ahım, dost düşman sağ olsun
Yar iyi ki varsın, can sende son bulsun
***
Sen dar günümde helal lokmamsın
Yar demek yetmez, canımda cansın
Her kulun hakkını, bahtını, şansını
Verene bin şükür, iyi ki varsın
***
Sen dar günümde helal lokmamsın
Yar demek yetmez, canımda cansın
Her kulun hakkını, bahtını, şansını
Verene bin şükür, iyi ki varsın
***
Ben ne zor günlerin şahidiyim
Çok savaştan çıktım, sağ salimim
Yok kimseye ahım, dost düşman sağ olsun
Yar iyi ki varsın, can sende son bulsun
***
Sen dar günümde helal lokmamsın
Yar demek yetmez, canımda cansın
Her kulun hakkını, bahtını, şansını
Verene bin şükür, iyi ki varsın
***
Sen dar günümde helal lokmamsın
Yar demek yetmez, canımda cansın
Her kulun hakkını, bahtını, şansını
Verene bin şükür, iyi ki varsın
-
İlk kez değil
Bu kalp hazır, bütün elvedalara
Var git gönül, yasak bize sevda
***
Senden uzak
Diyar diyar gezer kalbimde hasret
Boynum bükük, sensiz her yer gurbet
***
Uyuduğum dizlerine, sevda rengi gözlerine
Gönülsüz elveda yar...
***
Ömrüm ağlar takvimlerde
Bir sürgündür bu can tende
Ben gitsem de, kalbim senle
Gönülsüz elveda aşka...
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