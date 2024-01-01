Niran Ünsal

-
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kim derdi bana yalan bu dünya
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kanar bu yara aşk uğruna
-
Kalbimin hala kırık bir yanı
Geçmişi silmenin bir yolu lazım
Vicdanı zorlar ya ihanet hani
Geleceği görmenin bir yolu lazım
***
Derdim bir değil ki çare bulunsun
Yüreğim kararsız çırpına dursun
Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun
Buralardan kaçmanın bir yolu lazım
***
Yolumu çizmiş kader
Her günüm dünden beter
Hayat oyununda bir enkaz almanın
Bir yolu lazım bir yolu lazım
Benim acilen hayatla barışmam lazım
Bir yolu lazım
-
Azalır fâni zaman
Çoğalır aşka sevdam
İsterse aşk diz çöker önümde
Boyun eğer kadere
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Son nefeste hep birlikte
Kalsan benimle
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk (aşk)
Aşk (aşk)
Aşk, dön yoluma (aşk, dön yoluma)
Aşk, bırakma (aşk, bırakma)
-
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
***
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
(Kollarına, kollarına, kollarına)
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim
***
Sonu yok, senle olamam
Yasak aşkın kollarına
Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)
-
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
-
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
-
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
-
Adaletin can yakıyor
Terazi senden yana
Cesaretin yola çıkıyor
Bilmediğim uzaklara
**
Haklıdır her giden aslında
Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra
Kalbini döndürsen bile yine güneşe
Benzemez hiç ilkbahara
**
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
**
′Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
**
′Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
**
Adaletin can yakıyor
Terazi senden yana
Cesaretin yola çıkıyor
Bilmediğim uzaklara
**
Haklıdır her giden aslında
Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra
Kalbini döndürsen bile yine güneşe
Benzemez hiç ilkbahara
*
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
**
'Aşk′ diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
**
′Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
**
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
***
′Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
**
Sen yine kendinle
Ben yine kendimle
Savaştık, yine kaybettik
**
′Aşk' diye gururla
Sahte bir onurla
Bu aşka çok yazık ettik
-
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Geçmedi zaman dönmüyor dünya
Her gidişinde terk edişinde
Özlemidir beni yoran
***
Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kim derdi bana yalan bu dünya
***
Unuttum sanma gözlerini daha
Unuttum sanma sözlerini daha
Kanar bu yara aşk uğruna
-
Sana bir şey olur diye aklım hep sende
Rüyaların bile benim göz hapsimde
Senle yanan yürek üşümezmiş hiç ömrünce
Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere
Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Nesi varsa senin inan ki ah bu ömrümün
Satır satır sana ait her hikayesi
Bu aşk ikimize meleklerin hediyesi
Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere
Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
***
Bensiz günlerini sen unut artık
Seven yüreğinde şimdi ben varım
Seni böyle sevmek günahsa eğer
Ben anadan doğma bir günahkarım
***
Seven yüreğim kor olana kadar
Gözlerimin feri solana kadar
Mahşer sirenleri çalana kadar
Seni yüreğimde yaşatacağım
-
Bu dünyaya anam beni
Sana köle getirmedi
Eyvah aşktan sefilim
Yar sebebim ziyan zebilim
***
Bir sevda uğrunda can gitti
Derdim de bittim
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
-
Çatılır kaşın, yüreğimi titretir
Asılır yüzün, inim inim inletir
Kapanır kapın, yüreğime kor düşer
Yanarım sana, dayanamam aman
***
Sararır tenim, kararır günüm
Bükülür belim, hatırımı sor aman
Baharım yazım, çiçeğim dalım
Dayanamam, seni bırakamam
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Çatılır kaşın, yüreğimi titretir
Asılır yüzün, inim inim inletir
Kapanır kapın, yüreğime kor düşer
Yanarım sana, dayanamam aman
***
Sararır tenim, kararır günüm
Bükülür belim, hatırımı sor aman
Baharım yazım, çiçeğim dalım
Dayanamam, seni bırakamam
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla
-
Bu dünyaya anam beni
Sana köle getirmedi
Eyvah aşktan sefilim
Yar sebebim ziyan zebilim
***
Bir sevda uğrunda can gitti
Derdim de bittim
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı
***
Aşkıma gülüp geçtin sen
Aşk ödenmez bir kul hakkı
Kalbimi yıkıp geçtin sen
Kalbim senden bir ömür davacı