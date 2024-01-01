Niran Ünsal

Aşka Davet Yaz, kış, güz acılara mesken Gel, korkma, yüreğime yaslan Bir aşk var yaralara merhem Gel, al, yâr yüreğini sar Yaz, kış, güz acılara mesken Gel, korkma, yüreğime yaslan Bir aşk var yaralara merhem Gel, al, yâr yüreğini sar, ölümüne sev Deli dolu yâr, adamına yan Duy, bin kere söyleyemem Bir kere gelmelisin Gidişine dünlerim ağlasın Gelişine günlerim çağlasın Gönül sazım, buluşalım Yâr, gönlüme çığ gibi düş Dağları taşları yağmala Geliver bana sonra da Sevişip ölelim, aman Ölsem yanan teninde Ölsem elin elimde Bin kez sana doğarım yine Gel, aşkı iç kana kana Söz ver, bana eskiyi özleme Söz ver, yine gün bize doğmalı Dön, gel bana aşkımın anlamı, gel Bu gece aşka davet var Gel, katıl geceme gizlice Sus, sus sakın konuşma Yaklaş, aman karışma Aşkım zaman zaman delidir Olmaz benim değilsen Aşkla sever gelirsen Sevdam ömür boyu senindir Sus, sus sakın konuşma Yaklaş, aman karışma Aşkım zaman zaman delidir Olmaz benim değilsen Aşkla sever gelirsen Sevdam ömür boyu senindir Yaz, kış, güz acılara mesken Gel, korkma, yüreğime yaslan Bir aşk var yaralara merhem Gel, al, yâr yüreğini sar Yaz, kış, güz acılara mesken Gel, korkma, yüreğime yaslan Bir aşk var yaralara merhem Gel, al, yâr yüreğini sar, ölümüne sev Deli dolu yâr, adamına yan Duy, bin kere söyleyemem Bir kere gelmelisin Gidişine dünlerim ağlasın Gelişine günlerim çağlasın Gönül sazım, buluşalım Yâr, gönlüme çığ gibi düş Dağları taşları yağmala Geliver bana sonra da Sevişip ölelim, aman Ölsem yanan teninde Ölsem elin elimde Bin kez sana doğarım yine Gel, aşkı iç kana kana Söz ver, bana eskiyi özleme Söz ver, yine gün bize doğmalı Dön, gel bana aşkımın anlamı, gel Sus, sus sakın konuşma Yaklaş, aman karışma Aşkım zaman zaman delidir Olmaz benim değilsen Aşkla sever gelirsen Sevdam ömür boyu senindir

Beyaz Sevda Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Selam sana kara sevda Yıllar sonra ne haber? Uzun zaman görüşmedik Merhaba yeniden *** Selam deyip geliyorsun Başım gözüm üstüne Zorun nedir, derdin nedir? Haydi git işine *** Boyadım rengin bu yaz artık sevdam beyaz *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Bile bile gönlüme yan diyemem Acılara katlanıp kendime gelemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam *** Göre göre gönlüme gir diyemem Anılara gizledim kimseyi sevemem Sözüm ona aşk için ağlayamam Yüreğimi dağlayamam

Fetbaz Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Yetişirsen ah ne âlâ yürekte imdada Geliversen ah ne olur birazcık insafa Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin Ölüyorum yangınında, nasıl da görmezsin? Biliyorum ah deli belam, ölenle ölmezsin *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Uyanır gönlüm, sana boyanır Dilerim ömrüm sana dayanır Yaşıyorum aşkı körü körüne Şaşıyorum kendime *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Sevenle oynanmaz *** Seni gidi fetbaz, seni gidi haylaz Oyuncu, düzenbaz Ahımı alma, yok yere yanma Benimle oynanmaz

Haktan Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Duy, sesimi her yerden duy Gör, yüzümü her yerden gör Dön, sebebi halim başka Kalp kırık dökük yenik aşka *** Dön, sebebim olma gayrı Dön, dünleri vur da öldür Göm, geçmişi sildim çoktan Yar adın emir gibi haktan *** O yosun gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** gözlerin düşer gecelerime İlkbahar gelir kokunu verir Her yanı sarar aşk büyüsü Sevdiğim gülün dile gelir *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı *** Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan dön Nasip olurda seni bulursam hesap sorarsan sor Gülüm mü dersin ölüm mü dersin yeter ki ses gelsin Bilirim senin için yaralı

Helal Et Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Kar ayaza kesiyor, içim üşür Vur yüreği zalimce, aşka düşür Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle Az gelir, az yaşamak bana böyle *** Yar yüreğinin deli bekçisiyim Sevdanın kapında nöbetteyim *** Kar beyazı düşüyor siyah saça Yar adını koyuver, ölüm kaça Bir iptir bedeli çek, deme sakın An gelir ödenir *** Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal *** Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al İçimden söküp aşkını Çektiysen kahrımı, helal et hakkını Zorlu sevdam hoşça kal

İntizar Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur, sana göz koyan olur Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur, sana göz koyan olur *** Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın Annen bile okşasa ah, benim bağrım kan olur *** Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun *** Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun Kan tükürsün adını bensiz anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun *** Kan tükürsün adını candan anan dudaklar Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun

Kızıl Güneş Aşkı biliyorum aşktan ölüyorum Olsun varsın ah o bakış sonum olsun Vazgeçmem Kal burada kal aşk ol canım al *** İnsin perde ve bir kızıl güneş doğsun Nicedir sonu hep aynı düşlerim yalnız Sönmeyen ateş gibiysem sensiz ** Ben sana arsız ** Varsın sarsın alevler gül yansın Acısı tende kalsın Acıyı öpen dudak Gördüğün yürek korkak ** Öptüğün yere dokun dokunda bak Çırçıplak Her şeyim varım yoğum Bağrımda tütün kokun Gözlerim giden ardından ıslak

Ağlamaya Hazırmısın Adına çizgi çektim yüreğimde dün gece Yoluna çukur kazdım göreceksin düşünce Adına çizgi çektim yüreğimde dün gece Yoluna çukur kazdım göreceksin düşünce Aklına ilk gelecek ben olduğuma göre Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım Niye diye sorarsan seni sana bıraktım Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım Niye diye sorarsan seni sana bıraktım Kalemi kırıp attım gerçekleri görünce İpi boynuma taktım öleceksin çekince Kalemi kırıp attım gerçekleri görünce İpi boynuma taktım öleceksin çekince Aklına ilk gelecek ben olduğuma göre Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallım Niye diye sorarsan seni sana bıraktım Ağlamaya hazırmısın ağlamaya zavallaım Niye diye sorarsan seni sana bıraktım

Bir Türkü Bir türkü söyler sana sevdalı yürek Sözleri korkuya aşina sesi ürkek Gül yüzün döner bana kaygılar biter Gözlere can gelir korkuya veda eder ** Bir tutam fakir zaman Bir asır gibidir yar aman Bir avuç sevdan yeter Fazlasını aramam ** Gün doğar sevdama nur yağar Tanrının lütfuna şükreden Bu yüreğin sahibi ilkbahar Güz bizden ırak

Razıyım Hazırladım bak her şeyi Yastığı yorganı döşeği Toparladım anıları Sen dönmeden şu köşeyi ** İstifledim kutulara Öfkeli gözlerini ** Teninin sıcağı saklasın gizlerimi Özlemlerim sandıklara ** Tutkularım bohçalara Yakıyor acıların hükmeder duygulara Hazırım hazırım işte göndermeye Razıyım razıyım işte yormasana ** Bir düş sandın sevişmeyi İçimde yeşeren çiçeği Taşıyamam bir gölgeyi Sar sarmala o yüreği

Mahçubum Yolcu ettim aşkları içim sızlamadı Ardıma bakmadım ki ben hiç Yüreğim yanmadı ** Yolcu ettim aşkları sevdadan saymadım Ağıtlar yakmadım ki ben hiç ** Yanıma kalmadı ** Gör başa gelince Çek hara düşünce Yüreğin af olmaz Hiç bir ah yerde kalmaz ** Bana benden anam hayır gelmez Acıma bana canım canım değmez Eden bulur ama kar eylemez Mahcubum sevdalara