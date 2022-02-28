Hasret Türküsü Şarkı Sözleri
Niran Ünsal Hasret Türküsü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Hasret Türküsü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasret Türküsü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Niran Ünsal
Hasret Türküsü
-
Aziz dostum benden küsüp incidi
Ayrılık yah kimin çekti yeridi
Aziz dostum menden küsüp incidi
Ayrılık yah kimin çekti yeridi
***
Gezdiğin yerleri od basıp indi
Gezdiğin yerleri od basıp indi
O gedip galmışam hasretindeyem
O gedip galmışam hasretindeyem
***
Neçe nağme koşum, neçe dillenim
Dost gidip özüme gelebilmirem
***
Neçe nağme koşum, neçe dillenem
Dost gidip özüme gelebilmirem
***
Ele bir ellerim yok olur menim
Gözümün yaşını silebilmirem
Gözümün yaşını silebilmirem
***
Ele bir ellerim yok olur menim
Gözümün yaşını silebilmirem
Gözümün yaşını silebilmirem
***
Çaldığı sazını getirin mene
Görsün ki çalmakta neçe mahirem
Çaldığı sazını getirin mene
Görsün ki çalmakta neçe mahirem
***
Elinde incelsin yay kimin yine
Elinde incelsin yay kimin yine
Ziyler hep çekildi goyuldi odam
Ziyler hep çekildi goyuldi odam
***
Neçe nağme koşum, neçe dillenem
Dost gidip özüme gelebilmirem
***
Neçe nağme koşum, neçe dillenem
Dost gidip özüme gelebilmirem
***
Ele bir ellerim yok olur menim
Gözümün yaşını silebilmirem
Gözümün yaşını silebilmirem
***
Ele bir ellerim yok olur menim
Gözümün yaşını silebilmirem
Gözümün yaşını silebilmirem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-