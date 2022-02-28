Niran Ünsal

Aziz dostum benden küsüp incidi Ayrılık yah kimin çekti yeridi Aziz dostum menden küsüp incidi Ayrılık yah kimin çekti yeridi *** Gezdiğin yerleri od basıp indi Gezdiğin yerleri od basıp indi O gedip galmışam hasretindeyem O gedip galmışam hasretindeyem *** Neçe nağme koşum, neçe dillenim Dost gidip özüme gelebilmirem *** Neçe nağme koşum, neçe dillenem Dost gidip özüme gelebilmirem *** Ele bir ellerim yok olur menim Gözümün yaşını silebilmirem Gözümün yaşını silebilmirem *** Ele bir ellerim yok olur menim Gözümün yaşını silebilmirem Gözümün yaşını silebilmirem *** Çaldığı sazını getirin mene Görsün ki çalmakta neçe mahirem Çaldığı sazını getirin mene Görsün ki çalmakta neçe mahirem *** Elinde incelsin yay kimin yine Elinde incelsin yay kimin yine Ziyler hep çekildi goyuldi odam Ziyler hep çekildi goyuldi odam *** Neçe nağme koşum, neçe dillenem Dost gidip özüme gelebilmirem *** Neçe nağme koşum, neçe dillenem Dost gidip özüme gelebilmirem *** Ele bir ellerim yok olur menim Gözümün yaşını silebilmirem Gözümün yaşını silebilmirem *** Ele bir ellerim yok olur menim Gözümün yaşını silebilmirem Gözümün yaşını silebilmirem