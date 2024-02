Niran Ünsal

Ben Yine Kendimle Adaletin can yakıyor Terazi senden yana Cesaretin yola çıkıyor Bilmediğim uzaklara ** Haklıdır her giden aslında Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra Kalbini döndürsen bile yine güneşe Benzemez hiç ilkbahara ** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik ** ′Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik ** ′Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik ** Adaletin can yakıyor Terazi senden yana Cesaretin yola çıkıyor Bilmediğim uzaklara ** Haklıdır her giden aslında Kalmadıysa bu aşkta hiçbir hatıra Kalbini döndürsen bile yine güneşe Benzemez hiç ilkbahara * Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik ** 'Aşk′ diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik ** ′Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik ** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik *** ′Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik ** Sen yine kendinle Ben yine kendimle Savaştık, yine kaybettik ** ′Aşk' diye gururla Sahte bir onurla Bu aşka çok yazık ettik

Bir Yolu Lazım Kalbimin hala kırık bir yanı Geçmişi silmenin bir yolu lazım Vicdanı zorlar ya ihanet hani Geleceği görmenin bir yolu lazım *** Derdim bir değil ki çare bulunsun Yüreğim kararsız çırpına dursun Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun Buralardan kaçmanın bir yolu lazım *** Yolumu çizmiş kader Her günüm dünden beter Hayat oyununda bir enkaz almanın Bir yolu lazım bir yolu lazım Benim acilen hayatla barışmam lazım Bir yolu lazım

Hatıralar Yetmez Azalır fâni zaman Çoğalır aşka sevdam İsterse aşk diz çöker önümde Boyun eğer kadere *** Ellerin ellerimde Gözlerin gözlerimde Son nefeste hep birlikte Kalsan benimle *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk, dön yoluma Azalırsa zaman hatıralar yetmez Aşk, dön yoluma Beni benle sakın tek başıma bırakma *** Aşk (aşk) Aşk (aşk) Aşk, dön yoluma (aşk, dön yoluma) Aşk, bırakma (aşk, bırakma)

Sebebim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına *** Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim *** Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin Acılıyım, yaralıyım, ah dur *** Kanarsam bir daha yasaklı aşklara Kanarsam dili kara yalanlara Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum Yarınsız gecelere boğulurum *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına (Kollarına, kollarına, kollarına) *** Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim *** Sonu yok, senle olamam Yasak aşkın kollarına Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)

Sen Nasıl Delikanlısın Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Bu hâller sana yakışmıyor Hislerim sana güvenmiyor Batmışsın yalanın ortasına Sen nasıl delikanlısın? *** Lafta seveni kalbim çekemiyor Yanlışa da tahammül edemiyor Dur demeyi de öğrendim Her şey bana boş geliyor *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın *** Yaşa ve gör hep hayal ederek Beni unut acılar çekerek Senin yalanların bitmeyecek Adını söylüyorum, zavallısın

Sevda Yolu Silinmiyor adın sevda yolunda Bilinmiyor yarın hayat yolunda Bugün yarım kalır sen olmayınca Biraz ahım kalır yalan olursa *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Silinmiyor adın sevda yolunda Bilinmiyor yarın hayat yolunda Bugün yarım kalır sen olmayınca Biraz ahım kalır yalan olursa *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla *** Gel, acımı dindir Ah, beni sevindir Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla

Tövbe Et Destur Çek Başkasından aldım kara haberi Her şey bitti İhanetle bozdun sen aramızı *** Bin yalanla gelme sakın yanıma Çoktan bitti Çıkmaz artık gül teninden el kiri *** Tövbe et, destur çek ama Yok bir fayda Geldik biz yol ayrımına Müsaade bana, usta *** Buraya kadar, git hadi güle güle yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Başkasından aldım kara haberi Her şey bitti İhanetle bozdun sen aramızı *** Bin yalanla gelme sakın yanıma Çoktan bitti Çıkmaz artık gül teninden el kiri *** Tövbe et, destur çek ama Yok bir fayda Geldik biz yol ayrımına Müsaade bana, usta *** Buraya kadar, git hadi güle güle yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır *** Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr Gün olur geçer kalpteki yaralar Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır Elbet unutulur, yerini başkası alır

Aşk Uğruna (Versiyon 1) Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Geçmedi zaman dönmüyor dünya Her gidişinde terk edişinde Özlemidir beni yoran *** Bir boşluk ki acıtan o içinde yarım kalan *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kim derdi bana yalan bu dünya *** Unuttum sanma gözlerini daha Unuttum sanma sözlerini daha Kanar bu yara aşk uğruna

Aklım Hep Sende Sana bir şey olur diye aklım hep sende Rüyaların bile benim göz hapsimde Senle yanan yürek üşümezmiş hiç ömrünce Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Nesi varsa senin inan ki ah bu ömrümün Satır satır sana ait her hikayesi Bu aşk ikimize meleklerin hediyesi Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere Benim öbür yarım bedelsin sen her şeye *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım *** Bensiz günlerini sen unut artık Seven yüreğinde şimdi ben varım Seni böyle sevmek günahsa eğer Ben anadan doğma bir günahkarım *** Seven yüreğim kor olana kadar Gözlerimin feri solana kadar Mahşer sirenleri çalana kadar Seni yüreğimde yaşatacağım

Kul Hakkı (Versiyon 1) Bu dünyaya anam beni Sana köle getirmedi Eyvah aşktan sefilim Yar sebebim ziyan zebilim *** Bir sevda uğrunda can gitti Derdim de bittim *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı *** Aşkıma gülüp geçtin sen Aşk ödenmez bir kul hakkı Kalbimi yıkıp geçtin sen Kalbim senden bir ömür davacı

Ciğerimin Sol Köşesi Çatılır kaşın, yüreğimi titretir Asılır yüzün, inim inim inletir Kapanır kapın, yüreğime kor düşer Yanarım sana, dayanamam aman *** Sararır tenim, kararır günüm Bükülür belim, hatırımı sor aman Baharım yazım, çiçeğim dalım Dayanamam, seni bırakamam *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Çatılır kaşın, yüreğimi titretir Asılır yüzün, inim inim inletir Kapanır kapın, yüreğime kor düşer Yanarım sana, dayanamam aman *** Sararır tenim, kararır günüm Bükülür belim, hatırımı sor aman Baharım yazım, çiçeğim dalım Dayanamam, seni bırakamam *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla

