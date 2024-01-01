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7/24 Dinle Sesler ve İzler

Sesler ve İzler Şarkı Sözleri

Niran Ünsal Sesler ve İzler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Niran Ünsal Sesler ve İzler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sesler ve İzler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Niran Ünsal

Niran Ünsal

Sesler ve İzler

  • Ben Yine Kendimle

  • Bir Yolu Lazım

  • Hatıralar Yetmez

  • Sebebim

  • Sen Nasıl Delikanlısın

  • Sevda Yolu

  • Tövbe Et Destur Çek

  • Aşk Uğruna (Versiyon 1)

  • Aklım Hep Sende

  • Kul Hakkı (Versiyon 1)

  • Ciğerimin Sol Köşesi

  • Aşk Uğruna (Versiyon 2)

  • Kul Hakkı (Versiyon 2)

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