Niran Ünsal

-
Kalbimin hala kırık bir yanı
Geçmişi silmenin bir yolu lazım
Vicdanı zorlar ya ihanet hani
Geleceği görmenin bir yolu lazım
***
Derdim bir değil ki çare bulunsun
Yüreğim kararsız çırpına dursun
Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun
Buralardan kaçmanın bir yolu lazım
***
Yolumu çizmiş kader
Her günüm dünden beter
Hayat oyununda bir enkaz almanın
Bir yolu lazım bir yolu lazım
Benim acilen hayatla barışmam lazım
Bir yolu lazım
-
Azalır fâni zaman
Çoğalır aşka sevdam
İsterse aşk diz çöker önümde
Boyun eğer kadere
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Son nefeste hep birlikte
Kalsan benimle
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk (aşk)
Aşk (aşk)
Aşk, dön yoluma (aşk, dön yoluma)
Aşk, bırakma (aşk, bırakma)
-
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
***
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
(Kollarına, kollarına, kollarına)
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim
***
Sonu yok, senle olamam
Yasak aşkın kollarına
Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)
-
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
-
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
-
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
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