Niran Ünsal

Çatılır kaşın, yüreğimi titretir Asılır yüzün, inim inim inletir Kapanır kapın, yüreğime kor düşer Yanarım sana, dayanamam aman *** Sararır tenim, kararır günüm Bükülür belim, hatırımı sor aman Baharım yazım, çiçeğim dalım Dayanamam, seni bırakamam *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Çatılır kaşın, yüreğimi titretir Asılır yüzün, inim inim inletir Kapanır kapın, yüreğime kor düşer Yanarım sana, dayanamam aman *** Sararır tenim, kararır günüm Bükülür belim, hatırımı sor aman Baharım yazım, çiçeğim dalım Dayanamam, seni bırakamam *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Seviyorum" diyorum sana, anla *** Ara sıra gelsene, gözüme görünsene Ciğerimin sol köşesi yâr İçe içe her gece, kana kana aşk diye "Ölüyorum" diyorum sana, anla