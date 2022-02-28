Niran Ünsal

Çatılır kaşın, yüreğimi titretir
Asılır yüzün, inim inim inletir
Kapanır kapın, yüreğime kor düşer
Yanarım sana, dayanamam aman
***
Sararır tenim, kararır günüm
Bükülür belim, hatırımı sor aman
Baharım yazım, çiçeğim dalım
Dayanamam, seni bırakamam
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Çatılır kaşın, yüreğimi titretir
Asılır yüzün, inim inim inletir
Kapanır kapın, yüreğime kor düşer
Yanarım sana, dayanamam aman
***
Sararır tenim, kararır günüm
Bükülür belim, hatırımı sor aman
Baharım yazım, çiçeğim dalım
Dayanamam, seni bırakamam
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Seviyorum" diyorum sana, anla
***
Ara sıra gelsene, gözüme görünsene
Ciğerimin sol köşesi yâr
İçe içe her gece, kana kana aşk diye
"Ölüyorum" diyorum sana, anla