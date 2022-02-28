Niran Ünsal

-
Yürüdü kader üstüme üstüme
Bilemedim ki benimle derdin ne
Ne acılara dayandım ömrümce
Dayanamadım beni bırakıp gitmene
***
Susturamadım ağlayan kalbimi
Duruyor aşkım içinde dağ gibi
Deli hasretin üstüme çığ gibi düştü
Söz bulamadım anlatmaya halimi
***
Anladım ki senden ayrı uykular haram
Neyleyim ki bu hayatla bitmiyor kavgam
Ben sabırla beklesem de beklemez bizi zaman
Zaman uçuyor ellerimden
***
Aşklar zalim seven kalbim yorgun
Yoksun derdime mahkumum
Yar hiç ümit kesmedim ki gelişinden
Benden uzak dursun ölüm sen dönmeden
-
Uymam ben uysam bile
Ruhum düzenle uymaz neyleyim
Susmam ben sussam bile
Sözüm dilimde yolcu dinleyin
***
Ruhunu bir pula şeytana satanlar
Sonra bu vicdanla yastığa yatanlar
Dost diye gezip de arkadan vuranlar
Şöyle uzak durun durmayın oynayın
Ben yokum oynamam
***
Ben şaştım bozuk düzende
Kim nerede kimi becermiş
Şeytan kim melek de kimmiş
Vallahi anlamadım ki
***
Ben şaştım bozuk düzende
Kim nerede kimi becermiş
Şeytan kim melek de kimmiş
Ben bir şey anlamadım
-
Beyaz gül
Söyle bahçemdeki bülbüller dinlesin
Yaprağın, çiçeğin, dikenin inlesin
***
Biraz gül
Gül ki gözünden yaşlar bir gün inlesin
Beyaz gül
Kötü günler senden hiçbir şey götürmesin
***
Sen ol dersin, olur her şey anında
Esirgeme aşkını, yayılsın hep kokunla
Gücün yeter, açarsın şubatın ortasında
***
Sevda bizi yaksa, kavursa da gel
Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil
Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay
Beyaz gülüm sabret, günleri say
***
Sevda bizi yaksa, kavursa da gel
Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil
Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay
Beyaz gülüm sabret, günleri say
***
Beyaz gül
Söyle bahçemdeki bülbüller dinlesin
Yaprağın, çiçeğin, dikenin inlesin
***
Biraz gül
Gül ki gözünden yaşlar bir gün inlesin
Beyaz gül
Kötü günler senden hiçbir şey götürmesin
***
Sen ol dersin, olur her şey anında
Esirgeme aşkını, yayılsın hep kokunla
Gücün yeter, açarsın şubatın ortasında
***
Sevda bizi yaksa, kavursa da gel
Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil
Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay
Beyaz gülüm sabret, günleri say
***
Sevda bizi yaksa, kavursa da gel
Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil
Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay
Beyaz gülüm sabret, günleri say
-
Bir rüya mı gördüğümüz
Söyle yalan mı sevdiğimiz
Neden böyle kördüğümüz
***
Yetmez mi şu ettiğin
Bana reva mı bu çektiğim
Ömür bitti peşindeyim
***
Yine mi silmedim
Ben asla vazgeçmedim bu sevdadan
Başıma neler geldi ah
***
Canım verdim ömrümü verdim
Bir yar için ben bu hale
Boşuna geldim
***
Canım verdim ömrümü verdim
Bir yar için ben bu hale
Boşuna geldim
-
Asla aşk her yerde bahar değil
Bizde aşk kışlara hep gebe
Yâr ısıtamadın gönlümü
Isıtamadım kalbini bundan fazla
Ah, alışamadık biz bize
Konuşamadık göz göze bundan fazla
***
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Asla aşk her yerde bahar değil
Bizde aşk kışlara hep gebe
Yâr ısıtamadın gönlümü
Isıtamadım kalbini bundan fazla
Ah, alışamadık biz bize
Konuşamadık göz göze bundan fazla
***
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
Farz et kapılıp biz delice aşk seline
Farz et yaşadık, doyduk güzele
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
***
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yol sonuna
-
İlmik ilmik, düğüm düğüm
Ben hayatı zorla ördüm
Küçük bir kız sakladım hep içimde
Tek dostum o, büyüdü benimle
***
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Oradan oraya göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
***
İlmik ilmik, düğüm düğüm
Ben hayatı zorla ördüm
Küçük bir kız sakladım hep içimde
Tek dostumdu, büyüdü benimle
***
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında
Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Oradan oraya göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
***
Boynumu eğmem kimseye
Emanet bu can Allah'a
Savrulur durur biçare gönül
Hayatın peşinde göçebe
-
Ayrılık hayır getirmez
Gitme gülüm şu gönlümden
Ayrılık hayır getirmez
Gitme gülüm getirmez
***
Hasretlik bizi güldürmez
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of
***
Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden
***
Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme Gülüm şu gönlümden şu gönlümden of
***
Yad eller kıymetin bilmez
Kimse benim gibi sevmez
Yad eller kıymetin bilmez
Kimse benim gibi sevmez
***
Canım alsan sesim çıkmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of
***
Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of
***
Gitme gülüm yüzüm gülmez
Gitme gülüm can dayanmaz
Gitme gülüm sensiz olmaz
Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of
-
Gözlerimden öpmüştün sen
Bu yüzdenmiş bizim ayrılığımız
Doğum günün kutlu olsun
Bu yıl ilk kez kalbim ve ben yapayalnızız
***
Vazgeçtim ben bu rüyalardan
Vazgeçtim ben bu sevdadan
***
Hayal meyal zor yıllardan
Yoruldum ah yalanlardan
Aşkı gömdüm yüreğime yar
Gidiyorum buralardan
***
Hayal meyal zor yıllardan
Yoruldum ah yalanlardan
Aşkı gömdüm yüreğime yar
Gidiyorum buralardan
-
Günahımı çektim, affet
Ateşimi yeniden yak
Ben sensiz bir hiçim
Anladım artık, ne olur
İnadı bırak
***
Her gece düşümde
Seni misafir ettim
Dayanacak gücüm yok
Ben bu hasretten bittim
***
Bu yürek bu sevdayı
Söyle, nasıl terk etsin
Nereye gidersen, git
Sen bana emanetsin
***
İzin ver, boynuna sarılayım
İzin ver, yanına kıvrılayım
Senle dargın kalamam
İzin ver, yine senin olayım
***
İzin ver, boynuna sarılayım
İzin ver, yanına kıvrılayım
Senle dargın kalamam
İzin ver, yine senin olayım
***
Günahımı çektim, affet
Ateşimi yeniden yak
Ben sensiz bir hiçim
Anladım artık, ne olur
İnadı bırak
***
Her gece yüreğimde
Seni misafir ettim
Dayanacak gücüm yok
Ben bu hasretten bittim
***
Bu yürek bu sevdayı
Söyle, nasıl terk etsin
Nereye gidersen, git
Sen bana emanetsin
***
İzin ver, boynuna sarılayım
İzin ver, yanına kıvrılayım
Senle dargın kalamam
İzin ver, yine senin olayım
***
İzin ver, boynuna sarılayım
İzin ver, yanına kıvrılayım
Senle dargın kalamam
İzin ver, yine senin olayım
***
İzin ver, boynuna sarılayım
İzin ver, yanına kıvrılayım
Senle dargın kalamam
İzin ver, yine senin olayım
-
Koca dünya yükün ağır kahrın çekilmez
Bir nefeste ömür geçer sırrın çözülmez
Ey kiralık fani dünya tadın tuzun yok
Bunca yıldır öğrendim ki derdin tasan çok
***
Koca dünya yükün ağır kahrın çekilmez
Bir nefeste ömür geçer sırrın çözülmez
Ey kiralık fani dünya tadın tuzun yok
Bunca yıldır öğrendim ki derdin tasan çok
***
Yüreğimden efkar yüklü kervanlar geçti
Hayat denen bu rüyadan usandım gayri
Biz gideriz sen dönersin burada kalan yok
Dön kiralık fani dünya sende gözüm yok
***
Yüreğimden efkar yüklü kervanlar geçti
Hayat denen bu rüyadan usandım gayri
Biz gideriz sen dönersin burada kalan yok
Dön kiralık fani dünya sende gözüm yok
-
Sırası mı bilmem ama konuşmamız lazım
Sesimi duy ne olur hemen buluşmamız lazım
***
En az senin kadar ben de pişmanım
Nereye kadar gidecek böyle ah benim canım
***
Uyan artık geç olmadan aklını al başına
Bakan olmaz benim gibi ne gözüne ne de kaşına
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
***
Sırası mı bilmem ama konuşmamız lazım
Sesimi duy ne olur hemen buluşmamız lazım
***
En az senin kadar ben de pişmanım
Nereye gidecek böyle ah benim canım
***
Uyan artık geç olmadan aklını al başına
Bakan olmaz benim gibi ne gözüne ne de kaşına
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
***
Ben sana hep neler söylediysem
Yemedin, içmedin, aksini yaptın
Ben senin yoluna gül sererken
Sen yine bakmadın, ellere taptın
Ben sana
-
Eski bir acı senden kalan
Gizli saklı ilk göz ağrısı
Eski bir acı senden kalan
Gizli saklı ilk göz ağrısı
***
Bir küçük anı sarhoşluğun tadı
Bir kadehsiz şarap misali
Bir küçük anı sarhoşluğun tadı
Bir kadehsiz şarap misali
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev
Belki özleyip geri gelir
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev
Belki özleyip geri gelir
***
Eski bir acı senden kalan
Gizli saklı ilk göz ağrısı
Eski bir acı senden kalan
Gizli saklı ilk göz ağrısı
***
Bir küçük anı sarhoşluğun tadı
Bir kadehsiz şarap misali ah
Bir küçük anı sarhoşluğun tadı
Bir kadehsiz şarap misali
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev
Belki özleyip geri gelir ah
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev
Belki özleyip geri gelir
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev
Belki özleyip geri gelir
***
Kalbim aldırma
Gitti ağlama
-
Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime
Şimdi ben nerdeyim sen nerde?
Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben nerdeyim sen nerde?
***
Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur
Ağlama iki gözüm biraz daha dur
Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm biraz daha dur
***
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Yanıyor ömrüm
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Yanıyor ömrüm
***
Valla yağmur çamur değmedi yüreğime
Şimdi ben nerdeyim sen nerde?
Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben nerdeyim sen nerde?
***
Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne o nerde?
Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne o nerde?
***
Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne o nerde?
Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne o nerde?
***
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Yanıyor ömrüm
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Yanıyor ömrüm
***
Söyle baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de o nerde?
Söyle baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de o nerde?
***
Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur
Ağlama iki gözüm biraz daha dur
Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor
Ağlama iki gözüm biraz daha dur
-
Bu türkümle bu feryadım, senden geldi, sana tanrım
Madem beni sen yarattın
Madem beni sen yarattın
Bir yol göster
Bir yol göster
Bir yol göster bana, tanrım
***
Senden başka kimim var ki
Yok yok yok yok yok yok
Gönlüm öyle aşk dolu ki
Of of of of kıymet bilen yok